Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по МосквеТАСС 07:18

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Владимир Колокольцев
Если ещё раз такое повторится, лишится должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикГоворит Москва 06:31
с чего всё началось

Источник: глава ГИБДД Москвы будет уволен со своего поста

Как стало известно «Говорит Москва», 3 апреля Коваленко уходит в отпуск, после которого не вернётся на прежнюю должность. По неподтверждённым данным, он написал рапорт об уходе на пенсию. На звонок радиостанции Виктор Коваленко не ответил.
Говорит Москва06:31

Подробнее о событии

Глава столичной Госавтоинспекции Коваленко отказался от комментариев о своей отставке

ТАСС12:18

Глава ГИБДД Москвы отреагировал на сообщения об отставке

РИА Новости10:32

В ГИБДД опровергли слухи о совещании по поводу отставки начальника московской ГАИ

Интерфакс08:18

В ГИБДД опровергли слухи о совещании по поводу отставки Коваленко

Москва 2408:52

СМИ сообщили об отставке главного гаишника Москвы

РБК07:25

Глава столичной ГИБДД отказался комментировать сообщения об отставке

Вечерняя Москва08:12

Источник: глава ГИБДД Москвы будет уволен со своего поста

Говорит Москва06:31
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Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 07:00
Экономика

Чистая прибыль ГК «ПИК» в 2018 году выросла почти в семь раз

Обновлено в 05:32
Общество

Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Общество

Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены

Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие

Бывший офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 04:14
Общество

Свидетельство СНИЛС больше не выдают

Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Наука

Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте

Ещё специалисты Tencent Keen Security Lab обманули камеры автомобиля, показывая странное изображение (посмотрите ролик), – система думала, что пошёл дождь и включала дворники.
Обновлено в 14:00
Политика

Трамп выразил надежду на нормализацию отношений между США и Россией

Как уточняется, американский лидер выразил надежду на то, что Россия не будет представлять угрозу безопасности США и у Вашингтона получится наладить отношения не только с Москвой и Пекином, но и с другими странами.
Обновлено в 16:49
Происшествия

В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

Обновлено в 07:28
Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

В Пентагоне полагают, что Турция предпочтёт Patriot российским С-400

Обновлено в 12:25
Футбол

Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева

Обновлено вчера в 16:50
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Авто

Стартовало производство экономичного Lada Largus

Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.
Обновлено в 06:26
Технологии

Определены разработчики дорожных карт по цифровым технологиям

Развитие девяти "сквозных" цифровых технологий предусмотрено федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (мероприятие 03.01.001.002.004).
Обновлено в 09:48
Авто

Ford начал распродажу автомобилей в России

Цена на седаны, хетчбэки и универсалы C-класса Ford Focus и на кроссовер Kuga была снижена на 175 тыс. Теперь приобрести автомобили можно по цене от 705 тыс. и 1,3 млн рублей соответственно.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие

НАТО планирует утверждаться в Черном море

Обновлено вчера в 06:52
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Общество

Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала

Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха

Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено в 14:58
Единоборства

Нурмагомедов назвал соперников на бой мечты и честный поединок

Обновлено в 07:24
Экономика

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено в 06:09
Политика

Новый президент Казахстана Токаев пообещал беречь дружбу с Россией

Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес

Тело Ким Кардашьян выскальзывает из «голого» купальника не по размеру

2 апреля Кардашьян опубликовала снимок в «голом» купальнике.
Обновлено в 14:08
Космос

Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

Обновлено в 16:16
Происшествия

Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа

Обновлено в 16:06
Музыка

Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка»

Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка». Там и проблемы 90-х, и измены, и стиль нашего времени, и даже дракон.
Обновлено в 12:34
Авто

NHTSA расширила расследование в отношении Hyundai и Kia

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование в отношении корейских брендов Hyundai и Kia.
Обновлено в 04:30
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