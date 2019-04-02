Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по МосквеТАСС 07:18
Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Оценить193
Если ещё раз такое повторится, лишится должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикГоворит Москва 06:31
с чего всё началось
Как стало известно «Говорит Москва», 3 апреля Коваленко уходит в отпуск, после которого не вернётся на прежнюю должность. По неподтверждённым данным, он написал рапорт об уходе на пенсию. На звонок радиостанции Виктор Коваленко не ответил.Говорит Москва06:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:25, Ашберн
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Общество
Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены
Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
Обновлено в 16:39
Общество
Свидетельство СНИЛС больше не выдают
Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Наука
Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте
Ещё специалисты Tencent Keen Security Lab обманули камеры автомобиля, показывая странное изображение (посмотрите ролик), – система думала, что пошёл дождь и включала дворники.
Обновлено в 14:00
Политика
Трамп выразил надежду на нормализацию отношений между США и Россией
Как уточняется, американский лидер выразил надежду на то, что Россия не будет представлять угрозу безопасности США и у Вашингтона получится наладить отношения не только с Москвой и Пекином, но и с другими странами.
Обновлено в 16:49
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:28
Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено в 05:45
Футбол
Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева
Обновлено вчера в 16:50
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Авто
Стартовало производство экономичного Lada Largus
Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.
Обновлено в 06:26
Технологии
Определены разработчики дорожных карт по цифровым технологиям
Развитие девяти "сквозных" цифровых технологий предусмотрено федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (мероприятие 03.01.001.002.004).
Обновлено в 09:48
Авто
Ford начал распродажу автомобилей в России
Цена на седаны, хетчбэки и универсалы C-класса Ford Focus и на кроссовер Kuga была снижена на 175 тыс. Теперь приобрести автомобили можно по цене от 705 тыс. и 1,3 млн рублей соответственно.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
НАТО планирует утверждаться в Черном море
Обновлено вчера в 06:52
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала
Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха
Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено в 14:58
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Тело Ким Кардашьян выскальзывает из «голого» купальника не по размеру
2 апреля Кардашьян опубликовала снимок в «голом» купальнике.
Обновлено в 14:08
Музыка
Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка»
Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка». Там и проблемы 90-х, и измены, и стиль нашего времени, и даже дракон.
Обновлено в 12:34
Авто
NHTSA расширила расследование в отношении Hyundai и Kia
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование в отношении корейских брендов Hyundai и Kia.
Обновлено в 04:30