Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по МосквеТАСС 07:18

Как стало известно «Говорит Москва», 3 апреля Коваленко уходит в отпуск, после которого не вернётся на прежнюю должность. По неподтверждённым данным, он написал рапорт об уходе на пенсию. На звонок радиостанции Виктор Коваленко не ответил.

с чего всё началось

Если ещё раз такое повторится, лишится должности.

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