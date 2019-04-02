Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по МосквеТАСС 07:18

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Владимир Колокольцев
Если ещё раз такое повторится, лишится должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикГоворит Москва 06:31
с чего всё началось

Источник: глава ГИБДД Москвы будет уволен со своего поста

Как стало известно «Говорит Москва», 3 апреля Коваленко уходит в отпуск, после которого не вернётся на прежнюю должность. По неподтверждённым данным, он написал рапорт об уходе на пенсию. На звонок радиостанции Виктор Коваленко не ответил.
Говорит Москва06:31

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Глава столичной ГИБДД отказался комментировать сообщения об отставке

Вечерняя Москва08:12

Источник: глава ГИБДД Москвы будет уволен со своего поста

Говорит Москва06:31
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Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.
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Армия и оружие

В Донбассе убили украинскую пулеметчицу-карательницу «Ведьму»

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Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
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Политика

Ассанжа обвинили в нарушении правил пребывания в посольстве Эквадора

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж нарушает соглашение об условиях пребывания в посольстве страны в Лондоне.
Обновлено в 15:16
Спорт

Юные фигуристы из Верхней Пышмы завоевали призы от Татьяны Тарасовой

Обновлено в 05:28
Происшествия

Россиянина задержали при попытке вывезти своих детей из Швеции

В Польше задержали россиянина при попытке вывезти своих детей из Швеции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:43
Происшествия

Московский серийный убийца приговорён к пожизненному заключению

Обновлено в 10:47
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
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Происшествия

Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга

Ранее источник в силовых кругах заявил, что двое пострадавших при взрыве в Военно-космической академии им. Можайского находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 12:56
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«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

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Тереза Мэй решила добиться новой отсрочки даты Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена попросить у Евросоюза новой отсрочки Brexit, который должен состояться 12 апреля.
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Visa и Mastercard обяжут выпускать только бесконтактные карты в России

Международные платежные системы Visa и Mastercard намерены обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты, позволяющие оплачивать покупку в одно касание.
Обновлено в 03:55
Авто

Стартовало производство экономичного Lada Largus

Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.
Обновлено в 06:26
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала

Обновлено в 14:48
Футбол

В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы

На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
Обновлено в 13:07
Политика

Россиянам разрешат охотиться с луком и стрелами

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, приравнивающий лук к холодному метательному оружию и разрешающий охотиться с его применением.
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Происшествия

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Экономика

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Компания Solneau Limited, контролируемая Андреем Молчановым — основным акционером девелоперской группы ЛСР, планирует продать 5,7 млн акций компании, что составляет около 5,53% уставного капитала группы, сообщили в компании.
Обновлено в 14:18
Происшествия

В Подмосковье уроженцы Кореи похищали собак для московских ресторанов

Обновлено в 10:25
Авто

Кроссовер Brilliance V7 получил «спортивную» версию с мотором от BMW

На международном автосалоне в Шанхае, который откроется через две недели, компания Brilliance представит "спортивную" модификацию кроссовера V7.
Обновлено вчера в 10:15
Общество

В Петербурге появился Совет по стратегическому планированию

В Петербурге прошло первое заседание Совета по стратегическому планированию при губернаторе города.
Обновлено в 11:33
Космос

Рогозин заявил об увольнении работавших над «Федерацией» сотрудников

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Баскетбол

Алексей Швед: «Счастлив, что снова в игре и приношу пользу „Химкам“»

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В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»

Российская академия наук будет ходатайствовать перед руководством РФ о награждении государственными наградами участников уникального научного проекта "Радиоастрон", заявил президент РАН Александр Сергеев.
Обновлено в 05:50
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