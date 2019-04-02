Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по МосквеТАСС 07:18
Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Если ещё раз такое повторится, лишится должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикГоворит Москва 06:31
с чего всё началось
Источник в правоохранительных органах сообщил, что это могло случиться только при содействии сотрудников ГИБДД. Через несколько дней после происшествия во время оформления ДТП был сбит сотрудник госавтоинспекции, сейчас он в тяжёлом состоянии.Говорит Москва06:31
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Экономика
«Совкомбанк» открыл АФК «Система» кредитную линию на 10 млрд рублей
Кредитная линия объемом 10 млрд рублей позволяет АФК "Система" выбирать кредиты сроком до трех лет, сообщает эмитент.
Обновлено в 10:12
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах
Обнуление комиссий при снятии наличных в банкоматах даст работодателям возможность более спокойно выбирать банки для обслуживания, подчеркнул представитель ФАС.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Жители Закарпатья препятствуют установке забора на границе с Румынией
Отмечается, что пограничники пытались установить заградительный забор на линии границы для предотвращения увеличения количества незаконных пересечений границы, а в это время к месту проведения работ прибыла группа молодых людей (около 40 мужчин) с требованием остановить установку забора.
Обновлено в 12:00
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Обновлено в 12:43
Происшествия
В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Политика
РКН высказался о ситуации с удалением новостей про граффити с Путиным
Ранее СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура впервые применила закон о неуважении к власти, обязав Роскомнадзор потребовать от ряда изданий Ярославля удалить фотографию с оскорбительной надписью про Путина.
Обновлено в 11:49
Кино
В сети появился новый трейлер «Мстителей»
В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: финал».
Обновлено в 10:33
Общество
Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания
Московские школы № 1210 и № 1554 в феврале и марте подали иски против поставщика питания «Московский школьник».
Обновлено в 12:38
Общество
Высказавшаяся о молодежи свердловская чиновница нашла новую работу
Экс- глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких выложила в инстаграм снимок с нового места работы.
Обновлено в 12:32
Авто
Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально
Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Футбол
Суперкубок России по футболу 2019 года пройдет на «ВТБ-Арене»
Матч за Суперкубок России по футболу в 2019 году пройдет 6 июля на стадионе московского "Динамо" "ВТБ-Арена".
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Американский бомбардировщик заметили у границ России
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Названы три основные версии заражения суворовцев эхинококком
У 54 курсантов зафиксированы признаки заболевания «эхинококкоз». Депутат Алексей Куриный добился от военной прокуратуры ответа.
Обновлено в 05:42
Экономика
Ослабление рубля может привести к резкому росту цен в апреле
Эксперты прогнозируют резкое повышение цен на продовольственные товары в том случае, если стабильность рубля снова будет нарушена.
Обновлено в 09:25
Общество
Свидетельство СНИЛС больше не выдают
Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Космос
Российским космонавтам на МКС устроят «вечный май»
Ученый отметил, что динамические светильники предназначены для того, чтобы решать проблему десинхроноза, которая может возникнуть у космонавтов на МКС и в дальних космических полетах.
Обновлено вчера в 21:05
Футбол
Джикия стал лучшим игроком «Спартака» в марте
Обновлено в 11:19
Политика
Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Турчинов объявил об испытании новых ракетных комплексов Украины
Киев в ближайшее время проведет испытания новых украинских ракетных комплексов, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 12:28