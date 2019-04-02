Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по МосквеТАСС 07:18

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Владимир Колокольцев
Если ещё раз такое повторится, лишится должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикГоворит Москва 06:31
с чего всё началось

Источник: глава ГИБДД Москвы будет уволен со своего поста

Источник в правоохранительных органах сообщил, что это могло случиться только при содействии сотрудников ГИБДД. Через несколько дней после происшествия во время оформления ДТП был сбит сотрудник госавтоинспекции, сейчас он в тяжёлом состоянии.
Говорит Москва06:31

Подробнее о событии

Глава столичной Госавтоинспекции Коваленко отказался от комментариев о своей отставке

ТАСС12:18

Глава ГИБДД Москвы отреагировал на сообщения об отставке

РИА Новости10:32

В ГИБДД опровергли слухи о совещании по поводу отставки Коваленко

Москва 2408:52

В ГИБДД опровергли слухи о совещании по поводу отставки начальника московской ГАИ

Интерфакс08:18

СМИ сообщили об отставке главного гаишника Москвы

РБК07:25

Глава столичной ГИБДД отказался комментировать сообщения об отставке

Вечерняя Москва08:12

Источник: глава ГИБДД Москвы будет уволен со своего поста

Говорит Москва06:31
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Экономика

«Совкомбанк» открыл АФК «Система» кредитную линию на 10 млрд рублей

Кредитная линия объемом 10 млрд рублей позволяет АФК "Система" выбирать кредиты сроком до трех лет, сообщает эмитент.
Обновлено в 10:12
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Экономика

ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли

Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Экономика

ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах

Обнуление комиссий при снятии наличных в банкоматах даст работодателям возможность более спокойно выбирать банки для обслуживания, подчеркнул представитель ФАС.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Жители Закарпатья препятствуют установке забора на границе с Румынией

Отмечается, что пограничники пытались установить заградительный забор на линии границы для предотвращения увеличения количества незаконных пересечений границы, а в это время к месту проведения работ прибыла группа молодых людей (около 40 мужчин) с требованием остановить установку забора.
Обновлено в 12:00
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

Обновлено в 12:43
Происшествия

В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»

Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Политика

РКН высказался о ситуации с удалением новостей про граффити с Путиным

Ранее СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура впервые применила закон о неуважении к власти, обязав Роскомнадзор потребовать от ряда изданий Ярославля удалить фотографию с оскорбительной надписью про Путина.
Обновлено в 11:49
Кино

В сети появился новый трейлер «Мстителей»

В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: финал».
Обновлено в 10:33
Происшествия

Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в Петербурге

Обновлено в 07:46
Общество

Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания

Московские школы № 1210 и № 1554 в феврале и марте подали иски против поставщика питания «Московский школьник».
Обновлено в 12:38
Политика

Захарова отреагировала на решение Украины укрепить границу с Россией

Обновлено в 09:00
Общество

Высказавшаяся о молодежи свердловская чиновница нашла новую работу

Экс- глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких выложила в инстаграм снимок с нового места работы.
Обновлено в 12:32
Спорт

Биатлонист Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России

Обновлено в 08:09
Авто

Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально

Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Московский серийный убийца приговорён к пожизненному заключению

Обновлено в 10:47
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Футбол

Суперкубок России по футболу 2019 года пройдет на «ВТБ-Арене»

Матч за Суперкубок России по футболу в 2019 году пройдет 6 июля на стадионе московского "Динамо" "ВТБ-Арена".
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Американский бомбардировщик заметили у границ России

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Госдума разрешит охотиться с луком

Обновлено в 09:31
Происшествия

В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Названы три основные версии заражения суворовцев эхинококком

У 54 курсантов зафиксированы признаки заболевания «эхинококкоз». Депутат Алексей Куриный добился от военной прокуратуры ответа.
Обновлено в 05:42
Экономика

Ослабление рубля может привести к резкому росту цен в апреле

Эксперты прогнозируют резкое повышение цен на продовольственные товары в том случае, если стабильность рубля снова будет нарушена.
Обновлено в 09:25
Общество

Свидетельство СНИЛС больше не выдают

Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Космос

Российским космонавтам на МКС устроят «вечный май»

Ученый отметил, что динамические светильники предназначены для того, чтобы решать проблему десинхроноза, которая может возникнуть у космонавтов на МКС и в дальних космических полетах.
Обновлено вчера в 21:05
Футбол

Джикия стал лучшим игроком «Спартака» в марте

Обновлено в 11:19
Политика

Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие

Турчинов объявил об испытании новых ракетных комплексов Украины

Киев в ближайшее время проведет испытания новых украинских ракетных комплексов, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 12:28
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