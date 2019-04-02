Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по МосквеТАСС 07:17

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Владимир Колокольцев
Если ещё раз такое повторится, лишится должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикГоворит Москва 06:31
с чего всё началось

Источник: глава ГИБДД Москвы будет уволен со своего поста

Как стало известно «Говорит Москва», 3 апреля Коваленко уходит в отпуск, после которого не вернётся на прежнюю должность. По неподтверждённым данным, он написал рапорт об уходе на пенсию. На звонок радиостанции Виктор Коваленко не ответил.
Говорит Москва06:31

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В ГИБДД заявили, что не обсуждали отставку главы ГАИ Москвы на совещании

РИА Новости08:35

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

ТАСС07:17

В ГИБДД опровергли слухи о совещании по поводу отставки Коваленко

Москва 2408:52

СМИ сообщили об отставке главного гаишника Москвы

РБК07:25

В ГИБДД опровергли слухи о совещании по поводу отставки начальника московской ГАИ

Интерфакс08:18

Глава столичной ГИБДД отказался комментировать сообщения об отставке

Вечерняя Москва08:12

Источник: глава ГИБДД Москвы будет уволен со своего поста

Говорит Москва06:31
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Политика

Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении

Конгрессмена-республиканца Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении, сообщает издание Hartford Courant.
Обновлено вчера в 23:24
Авто

В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana

В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено вчера в 10:36
Наука

Археологи обнаружили древние религиозные подношения в озере Титикака

Археологам удалось обнаружить древние религиозные подношения на озере Титикака, среди которых жертвенные ламы и курильницы, украшения.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В военной академии в Петербурге произошел взрыв

Спасатели в рацию говорят, что на территории академии Можайского произошел взрыв.
Обновлено в 08:49
Общество

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Общество

Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»

Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа

Обновлено в 08:17
Музыка

Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Обновлено вчера в 13:57
Спорт

Биатлонист Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России

Обновлено в 08:09
Происшествия

Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках

Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
ЖКХ

В Крыму отменена социальная норма при расчете платы за электроэнергию

Согласно тексту документа, при определении суммы оплаты за электроснабжение и стоимости электрической энергии, потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется.
Обновлено в 07:16
Здоровье

Минздрав предложил ввести новые правила реабилитации детей и взрослых

Новые проекты Минздрава, посвященные реабилитации, были вынесены на общественное обсуждение в феврале и марте и вызвали серьезную критику.
Обновлено в 08:00
Политика

Правящая партия Турции опротестует результаты выборов в Анкаре

Партия справедливости и развития намерена опротестовать результаты прошедших 31 марта муниципальных выборов по некоторым районам Анкары.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В аэропорту Кольцово произошла перестрелка

По сообщениям очевидцев, есть раненые На парковке екатеринбургского аэропорта Кольцово только что произошла массовая перестрелка.
Обновлено в 07:40
Культура

Уральский комик попал в шоу Дудя. Его допросили про отъезд в Америку

Обновлено в 06:56
Политика

Тимошенко отказалась обжаловать результаты выборов

Лидер партии "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Тимошенко считает, что результаты выборов были сфальсифицированы, но не будет обжаловать в суде результаты голосования.
Обновлено в 06:26
Политика

Дмитрий Медведев посетит Пермь с рабочим визитом

Дмитрий Медведев посетит Пермь с рабочим визитом.
Обновлено в 05:48
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Путин и Алиев обсудили нагорнокарабахское урегулирование

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Суд арестовал таксиста, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве

Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, сбившего в минувшее воскресенье сотрудника ГИБДД в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:07
Футбол

Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин вернулся в общую тренировочную группу игроков команды в преддверии поединка 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Москве серийный убийца приговорен к пожизненному заключению

Житель Москвы Бахтиер Матякубов признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:40
Экономика

ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Экономика

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России считают, что комиссии за снятие наличных в банкоматах необходимо отменить с целью борьбы с «зарплатным рабством».
Обновлено в 09:11
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 3-го поколения и GPU AMD Radeon «Navi» выйдут одновременно

В графическом направлении энтузиасты ПК ждут анонс Radeon «Navi» — первого графического процессора AMD, разработанного изначально в расчете на выпуск по нормам 7 нм.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В КБР экс-начальник СИЗО попытался изнасиловать подчиненную

Экс-начальник СИЗО понимал, что сотрудница осталась в помещении одна. Он ударил ее по спине, затолкал в кабинет и попытался изнасиловать.
Обновлено в 05:55
Культура

В Дагестане пройдёт Международный фестиваль национальных театров

Международный фестиваль национальных театров впервые пройдет в Республике Дагестан с 22 по 29 апреля.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Автомобиль с гробом на крыше обнаружили в Мурманске

Автомобиль с гробом на крыше и траурными ленточки на лобовом стекле обнаружили на одной из улиц Мурманска.
Обновлено в 09:20
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