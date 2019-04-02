Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по МосквеТАСС 07:17
Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Если ещё раз такое повторится, лишится должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикГоворит Москва 06:31
с чего всё началось
Как стало известно «Говорит Москва», 3 апреля Коваленко уходит в отпуск, после которого не вернётся на прежнюю должность. По неподтверждённым данным, он написал рапорт об уходе на пенсию. На звонок радиостанции Виктор Коваленко не ответил.Говорит Москва06:31
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Политика
Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении
Конгрессмена-республиканца Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении, сообщает издание Hartford Courant.
Обновлено вчера в 23:24
Авто
В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana
В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено вчера в 10:36
Наука
Археологи обнаружили древние религиозные подношения в озере Титикака
Археологам удалось обнаружить древние религиозные подношения на озере Титикака, среди которых жертвенные ламы и курильницы, украшения.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В военной академии в Петербурге произошел взрыв
Спасатели в рацию говорят, что на территории академии Можайского произошел взрыв.
Обновлено в 08:49
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа
Обновлено в 08:17
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках
Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
ЖКХ
В Крыму отменена социальная норма при расчете платы за электроэнергию
Согласно тексту документа, при определении суммы оплаты за электроснабжение и стоимости электрической энергии, потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется.
Обновлено в 07:16
Здоровье
Минздрав предложил ввести новые правила реабилитации детей и взрослых
Новые проекты Минздрава, посвященные реабилитации, были вынесены на общественное обсуждение в феврале и марте и вызвали серьезную критику.
Обновлено в 08:00
Политика
Правящая партия Турции опротестует результаты выборов в Анкаре
Партия справедливости и развития намерена опротестовать результаты прошедших 31 марта муниципальных выборов по некоторым районам Анкары.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В аэропорту Кольцово произошла перестрелка
По сообщениям очевидцев, есть раненые На парковке екатеринбургского аэропорта Кольцово только что произошла массовая перестрелка.
Обновлено в 07:40
Политика
Тимошенко отказалась обжаловать результаты выборов
Лидер партии "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Тимошенко считает, что результаты выборов были сфальсифицированы, но не будет обжаловать в суде результаты голосования.
Обновлено в 06:26
Политика
Дмитрий Медведев посетит Пермь с рабочим визитом
Дмитрий Медведев посетит Пермь с рабочим визитом.
Обновлено в 05:48
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Путин и Алиев обсудили нагорнокарабахское урегулирование
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Суд арестовал таксиста, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве
Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, сбившего в минувшее воскресенье сотрудника ГИБДД в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:07
Футбол
Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин вернулся в общую тренировочную группу игроков команды в преддверии поединка 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Москве серийный убийца приговорен к пожизненному заключению
Житель Москвы Бахтиер Матякубов признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:40
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России считают, что комиссии за снятие наличных в банкоматах необходимо отменить с целью борьбы с «зарплатным рабством».
Обновлено в 09:11
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3-го поколения и GPU AMD Radeon «Navi» выйдут одновременно
В графическом направлении энтузиасты ПК ждут анонс Radeon «Navi» — первого графического процессора AMD, разработанного изначально в расчете на выпуск по нормам 7 нм.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В КБР экс-начальник СИЗО попытался изнасиловать подчиненную
Экс-начальник СИЗО понимал, что сотрудница осталась в помещении одна. Он ударил ее по спине, затолкал в кабинет и попытался изнасиловать.
Обновлено в 05:55
Культура
В Дагестане пройдёт Международный фестиваль национальных театров
Международный фестиваль национальных театров впервые пройдет в Республике Дагестан с 22 по 29 апреля.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Автомобиль с гробом на крыше обнаружили в Мурманске
Автомобиль с гробом на крыше и траурными ленточки на лобовом стекле обнаружили на одной из улиц Мурманска.
Обновлено в 09:20