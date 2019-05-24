Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской областиREGNUM 07:50
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову. Её подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Правоохранители провели обыски в доме задержанной и на рабочем месте.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Спецслужбы задержали и.о. начальника УФНС Ростовской области Ирину Александрову
Блокнот Ростов-на-Дону06:11
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика
Медведчук сообщил о выходе из переговоров по Донбассу из-за Зеленского
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сообщил о том, что он не будет участвовать в переговорах по Донбассу при новом президенте Украины Владимире Зеленском.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Саратове силовики вызволяли наркоманов из реабилитационного центра
В Саратове сотрудники следственного комитета и МВД пресекли деятельность реабилитационного центра, где принудительно удерживались люди.
Обновлено в 06:22
Общество
Выпускники школы во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах
В социальных сетях появились фотографии и видеозаписи того, как школьники устроили «Playboy-пати» в стенах школы в последний день учебы.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Нижнем Новгороде умер политик Александр Бочкарев
Утром 24 мая скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, член партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 06:13
Энергетика
«Лукойл» увеличит поставки бензина для недопущения роста цен
Компания "Лукойл" увеличит поставки бензина на внутренний рынок, в том числе на биржу, для недопущения роста цен, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:27
Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Программа SnapLion предоставляет сотрудникам компании Snap доступ к сохраненным фотографиям и видео пользователя, его номеру телефона, адресу электронной почты и геолокации.
Обновлено в 07:38
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено в 07:21
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Политика
Захарова прокомментировала отставку Терезы Мэй
Официальный представитель МИД России Мария Захарова кратко прокомментировала отставку Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании в своем Facebook.
Обновлено в 06:30
Политика
Минпромторг РФ отреагировал на ограничения США для компании Huawei
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с расторжением партнерства между китайской компанией Huawei и рядом американских фирм.
Обновлено в 07:10
Футбол
Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе
Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Общество
В конце мая в Москву придет жара
В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Политика
Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Общество
Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК
Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Общество
Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге
Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Политика
Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам
Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика
Грефа переизбрали главой Сбербанка
На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Общество
В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров
Обновлено вчера в 13:05
Общество
Заместитель Рогозина заработал вдвое больше него
Финансовый директор "Роскосмоса" Дмитрий Беленов заработал в прошлом году в два раза больше главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, следует из опубликованных на сайте "Роскосмоса" деклараций.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Водителя перевернувшегося в Италии автобуса освободили из-под стражи
Водитель туристического автобуса, который перевернулся в среду на автодороге между Сиеной и Флоренцией, освобожден из-под стражи; суд запретил ему управлять подобным автотранспортным средством в течение года, сообщили в пятницу итальянские СМИ.
Обновлено в 06:49
Культура
Сериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России
Обновлено вчера в 15:22