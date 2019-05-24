Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской областиREGNUM 07:50

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову. Её подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Правоохранители провели обыски в доме задержанной и на рабочем месте.
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В Ростовской области задержали и.о. главы УФНС, сообщил источник

РИА Новости07:45

Чекисты задержали заместителя налоговой инспекции Ростовской области

1rnd.ru06:57

Спецслужбы задержали и.о. начальника УФНС Ростовской области Ирину Александрову

Блокнот Ростов-на-Дону06:11

Задержана замглавы УФНС по Ростовской области Ирина Александрова

161.ru06:15

СМИ: в Ростове задержали и. о. руководителя областной Федеральной налоговой службы

Donnews.ru06:58

Источник: силовики задержали замруководителя УФНС по Ростовской области

ТАСС06:42

В Ростове задержали замруководителя УФНС по Ростовской области

Donday.ru05:46
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Происшествия

Бывшего замглавы управления СК Никандрова освободят из колонии по УДО

Обновлено в 07:29
Политика

Медведчук сообщил о выходе из переговоров по Донбассу из-за Зеленского

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сообщил о том, что он не будет участвовать в переговорах по Донбассу при новом президенте Украины Владимире Зеленском.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Саратове силовики вызволяли наркоманов из реабилитационного центра

В Саратове сотрудники следственного комитета и МВД пресекли деятельность реабилитационного центра, где принудительно удерживались люди.
Обновлено в 06:22
Общество

Выпускники школы во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах

В социальных сетях появились фотографии и видеозаписи того, как школьники устроили «Playboy-пати» в стенах школы в последний день учебы.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В Нижнем Новгороде умер политик Александр Бочкарев

Утром 24 мая скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, член партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 06:13
Энергетика

«Лукойл» увеличит поставки бензина для недопущения роста цен

Компания "Лукойл" увеличит поставки бензина на внутренний рынок, в том числе на биржу, для недопущения роста цен, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:27
Интернет

Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями

Программа SnapLion предоставляет сотрудникам компании Snap доступ к сохраненным фотографиям и видео пользователя, его номеру телефона, адресу электронной почты и геолокации.
Обновлено в 07:38
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено в 07:21
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:25
Политика

Захарова прокомментировала отставку Терезы Мэй

Официальный представитель МИД России Мария Захарова кратко прокомментировала отставку Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании в своем Facebook.
Обновлено в 06:30
Политика

Минпромторг РФ отреагировал на ограничения США для компании Huawei

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с расторжением партнерства между китайской компанией Huawei и рядом американских фирм.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Омске на школьников во время последнего звонка рухнул потолок

Обновлено в 01:07
Футбол

Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе

Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Общество

В конце мая в Москву придет жара

В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Подозреваемого в пытках полицейского-«медиагероя» отправили в СИЗО

Обновлено в 04:54
Политика

Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Общество

Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК

Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26
Хоккей

Американская журналистка высмеяла игру сборной России

Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Общество

Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Политика

Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам

Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика

Грефа переизбрали главой Сбербанка

На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Общество

В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

Обновлено вчера в 13:05
Общество

Заместитель Рогозина заработал вдвое больше него

Финансовый директор "Роскосмоса" Дмитрий Беленов заработал в прошлом году в два раза больше главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, следует из опубликованных на сайте "Роскосмоса" деклараций.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Италии автобуса освободили из-под стражи

Водитель туристического автобуса, который перевернулся в среду на автодороге между Сиеной и Флоренцией, освобожден из-под стражи; суд запретил ему управлять подобным автотранспортным средством в течение года, сообщили в пятницу итальянские СМИ.
Обновлено в 06:49
Культура

Сериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России

Обновлено вчера в 15:22
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