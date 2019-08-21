Политика

Источник сообщил о возможной выдаче пяти осужденных в России украинцевМосковский Комсомолец 04:36

Осведомленный источник не исключил, что Россия может выдать Украине для дальнейшего отбытия наказания пятерых украинцев, которые были осуждены в России за различные преступления. Речь идет о Владимир Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.
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с чего всё началось

Источник сообщил о возможной выдаче Украине пяти осужденных судами РФ

В середине июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В списке от украинского обмудсмена значилось 150 человек, в том числе Гриб и Балух, о которых отдельно упоминала Денисова с надеждой, что им в скором времени должны были оказать качественную медпомощь.
Интерфакс04:04

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СМИ сообщили о возможной выдаче Украине пяти осуждённых в России

Говорит Москва05:22

Адвокат рассказал о возможной подготовке выдачи пятерых осужденных в России украинцев

ТАСС08:02

Россия и Украина могут в скором времени обменяться задержанными и осуждёнными в обеих странах людьми

Эхо Москвы07:06

Источник: Россия готова выдать Украине пятерых осужденных за терроризм

URA.Ru05:17

Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев

Lenta.ru05:14

Источник сообщил о возможной выдаче пяти осужденных в России украинцев

Московский Комсомолец04:36

«Интерфакс»: Россия может выдать Украине пятерых заключенных

Дождь04:04
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Известная актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова ушла из жизни.
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ITI Capital открыл идею на покупку акций Норильского никеля

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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
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Меган Маркл и принц Гарри наняли еще одну няню для маленького Арчи.
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Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
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В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
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