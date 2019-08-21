В середине июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В списке от украинского обмудсмена значилось 150 человек, в том числе Гриб и Балух, о которых отдельно упоминала Денисова с надеждой, что им в скором времени должны были оказать качественную медпомощь.

с чего всё началось

Осведомленный источник не исключил, что Россия может выдать Украине для дальнейшего отбытия наказания пятерых украинцев, которые были осуждены в России за различные преступления. Речь идет о Владимир Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.

Источник сообщил о возможной выдаче пяти осужденных в России украинцев

Футбол «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в матче Лиги чемпионов "Краснодар" потерпел разгромное поражение от "Олимпиакоса" в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Наука У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.

Армия и оружие Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа "Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.

Гаджеты Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.

Политика Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.

Политика Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7 Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.

Футбол Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.

Политика Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.

Кино Госфильмофонд проведёт кинопоказы и экскурсии в «Ночь кино» Госфильмофонд проведёт кинопоказы, экскурсии и видеоперформансы в рамках акции «Ночь кино» и Дня российского кино, сообщает сайт «Москва 24».

Происшествия Саратовец начал продавать кукурузу с места посадки А321 Предприимчивый житель Саратова начал продавать "ту самую кукурузу" с поля, где совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний".

Здоровье Мышиная лихорадка бушует в регионах России Страшный и очень коварный вирус сегодня держит в напряжении сразу несколько регионов России.

Кино Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова Известная актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова ушла из жизни.

Экономика ITI Capital открыл идею на покупку акций Норильского никеля ITI Capital открыл идею на покупку акций Норильского никеля: Текущая цена: 15 102 руб./акция; целевая цена: 16 950 (+12% с учетом дивидендов до конца года); уровень поддержки: 14 500 руб./акция.

Футбол Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

Транспорт Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России» Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню Меган Маркл и принц Гарри наняли еще одну няню для маленького Арчи.

Политика Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».