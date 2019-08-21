Политика
Источник сообщил о возможной выдаче пяти осужденных в России украинцевМосковский Комсомолец 04:36
Осведомленный источник не исключил, что Россия может выдать Украине для дальнейшего отбытия наказания пятерых украинцев, которые были осуждены в России за различные преступления. Речь идет о Владимир Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.
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с чего всё началось
В середине июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В списке от украинского обмудсмена значилось 150 человек, в том числе Гриб и Балух, о которых отдельно упоминала Денисова с надеждой, что им в скором времени должны были оказать качественную медпомощь.Интерфакс04:04
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