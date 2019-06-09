Источник сообщил о планах параллельной закупки Су-57 и Су-35RT на русском вчера в 23:17

Минобороны России планирует продолжить серийные закупки истребителей Су-35 после завершения текущего контракта параллельно с закупками самолетов пятого поколения Су-57. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

Источник сообщил о планах параллельной закупки Су-57 и Су-35

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