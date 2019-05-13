Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»Газета.Ru 20:48

В России началось изготовление корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. По данным источника, корпус корабля будет создан из алюминия.

Футбол Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.

Происшествия Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.

Происшествия У берегов Камчатки произошло землетрясение В Тихом океане у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.

Политика Зеленского призвали публично присягнуть националистам Избранный президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на выборах из-за «молчания» по ключевым политическим вопросам.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.

Гаджеты «ДомКлик» Сбербанка теперь поддерживает Apple Pay Портал «Домклик» (domclick.ru), онлайн-сервис Сбербанка для решения вопросов по приобретению недвижимости и ипотечному кредитованию, объявляет о запуске возможности оплаты с помощью Apple Pay.

Хоккей Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.

Футбол Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игру Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Политика Помпео прибывает с первым в качестве госсекретаря США визитом в Россию Госсекретарь США Майкл Помпео прибывает в понедельник с рабочим визитом в РФ, где пройдут его переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и ряд других встреч.

Происшествия Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.

Футбол Роналду поиздевался над ростом Флоренци. Защитник ответил голом Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду повздорил с защитником «Ромы» Алессандро Флоренци. Произошло это во время матча 36-го тура Серии А.

Транспорт Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.

Политика Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.

Армия и оружие Иран пригрозил ответным ударом США Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.

Политика Во Франции призвали прекратить «антироссийскую и пронатовскую истерию» «В ваших интересах иметь членов парламента, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в ЕП», — сказал Меланшон.

Экономика Сбербанк и МегаФон запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте Сбербанк и МегаФон заключили договор о сотрудничестве в рамках партнерского проекта кредитная бизнес-карта «Бизнес без купюр» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.