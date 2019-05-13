Космос
Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»Газета.Ru 20:48
В России началось изготовление корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. По данным источника, корпус корабля будет создан из алюминия.
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Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 21:49
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение
В Тихом океане у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.
Обновлено в 04:08
Политика
Зеленского призвали публично присягнуть националистам
Избранный президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на выборах из-за «молчания» по ключевым политическим вопросам.
Обновлено в 22:24
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Гаджеты
«ДомКлик» Сбербанка теперь поддерживает Apple Pay
Портал «Домклик» (domclick.ru), онлайн-сервис Сбербанка для решения вопросов по приобретению недвижимости и ипотечному кредитованию, объявляет о запуске возможности оплаты с помощью Apple Pay.
Обновлено в 19:51
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Футбол
Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игру
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:15
Шоу-бизнес
«Особенная» дочь Ирины Хакамады рассталась с возлюбленным
Мария Сиротинская, дочь Ирины Хакамады, родившаяся с синдромом Дауна, рассталась с возлюбленным.
Обновлено в 22:11
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Политика
Помпео прибывает с первым в качестве госсекретаря США визитом в Россию
Госсекретарь США Майкл Помпео прибывает в понедельник с рабочим визитом в РФ, где пройдут его переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и ряд других встреч.
Обновлено в 17:02
Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019
Обновлено в 17:08
Кино
«Мстители: Финал» удержали лидерство в российском прокате
Обновлено в 19:59
Автоспорт
Даниил Квят: Команда не подготовила шины к пит-стопу
Обновлено в 13:58
Происшествия
Центровой «Далласа» Порзингис пострадал в драке в Латвии, пишут СМИ
Латвийский центровой клуба НБА "Даллас" Кристапс Порзингис стал участником драки в Латвии, сообщает TMZ.
Обновлено в 19:01
Кино
А мы и не замечали! Звезды «Гарри Поттера», которые снимались в «Игре престолов»
Джим Бродбент, например, исполнивший в саге о волшебниках роль Горация Слизнорта, в «Игре» стал архиместейром Цитадели.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Участница «ДОМа-2» Майя Донцова купила автомобиль за 1,5 миллиона рублей
Покупка обошлась звезде «ДОМа-2» в 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ
Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено в 18:53
Футбол
Роналду поиздевался над ростом Флоренци. Защитник ответил голом
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду повздорил с защитником «Ромы» Алессандро Флоренци. Произошло это во время матча 36-го тура Серии А.
Обновлено в 17:53
Транспорт
Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры
В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Политика
Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным
Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие
Иран пригрозил ответным ударом США
Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено в 16:05
Политика
Во Франции призвали прекратить «антироссийскую и пронатовскую истерию»
«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в ЕП», — сказал Меланшон.
Обновлено в 22:43
Экономика
Сбербанк и МегаФон запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте
Сбербанк и МегаФон заключили договор о сотрудничестве в рамках партнерского проекта кредитная бизнес-карта «Бизнес без купюр» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Обновлено в 20:40
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика
Названа причина массовых смертей членов избиркома Индонезии на выборах
Основной причиной смертей сотрудников избиркома во время подсчета голосов на выборах в Индонезии стали инсульты и инфаркты.
Обновлено в 22:12