Космос
"Фотографии, сделанные космонавтами, отсмотрены, следов сверления на микрометеоритной защите корабля обнаружить не удалось", — сказал источник. Подчеркивается, что в госкорпорации Роскосмос от комментариев отказались. Ранее источник рассказал, как герметик попал в дыру в "Союзе".
Газета.Ru07:10
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