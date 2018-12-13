"Фотографии, сделанные космонавтами, отсмотрены, следов сверления на микрометеоритной защите корабля обнаружить не удалось", — сказал источник. Подчеркивается, что в госкорпорации Роскосмос от комментариев отказались. Ранее источник рассказал, как герметик попал в дыру в "Союзе".

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