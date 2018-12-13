Космос

Источник рассказал об итогах поисков дыры в «Союзе»
Газета.Ru
07:10

"Фотографии, сделанные космонавтами, отсмотрены, следов сверления на микрометеоритной защите корабля обнаружить не удалось", — сказал источник. Подчеркивается, что в госкорпорации Роскосмос от комментариев отказались. Ранее источник рассказал, как герметик попал в дыру в "Союзе".
Газета.Ru07:10

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Следствие по дыре в «Союзе» отказалось от версии со сверлом

News.ru07:23

Источник рассказал об итогах поисков дыры в «Союзе»

Газета.Ru07:10

Следы сверления на фотографиях защиты «Союза» не найдены, сообщил источник

РИА Новости06:53

Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ

Вести.Ru06:15

Озвучены первые результаты изучения фото дырки в «Союзе»

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Взятые с корабля «Союз МС-09» пробы и материалы передадут в лабораторию ФСБ

РЕН ТВ06:10

Источник: взятые в «Союзе МС-09» пробы и материалы передадут на анализ в лабораторию ФСБ

ТАСС05:57
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