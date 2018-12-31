Уилан неоднократно пытался завербовать приятеля и использовать его в качестве агента для получения информации, касающейся штатного состава различных ведомств и служб. В этот раз гражданин США получил прямо в номере электронный носитель со списком всех сотрудников одного из засекреченных ведомств.

с чего всё началось

"Через пять минут после передачи в номер ворвались сотрудники ФСБ, которые задержали подозреваемого в шпионаж", - отмечается в материале. Уточняется, что флэш-карту с секретными данными Уилан получил от россиянина, с которым был давно знаком и которого не раз пытался завербовать.

Источник рассказал о задержании с поличным подозреваемого в шпионаже американца

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