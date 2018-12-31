Происшествия

Источник рассказал о задержании с поличным подозреваемого в шпионаже американца
Газета.Ru
08:39

"Через пять минут после передачи в номер ворвались сотрудники ФСБ, которые задержали подозреваемого в шпионаж", - отмечается в материале. Уточняется, что флэш-карту с секретными данными Уилан получил от россиянина, с которым был давно знаком и которого не раз пытался завербовать.
Газета.Ru08:39
с чего всё началось

Пол Уилан – шпион-интернетчик?

Уилан неоднократно пытался завербовать приятеля и использовать его в качестве агента для получения информации, касающейся штатного состава различных ведомств и служб. В этот раз гражданин США получил прямо в номере электронный носитель со списком всех сотрудников одного из засекреченных ведомств.
Росбалтвчера в 16:50

Подробнее о событии

Источник рассказал о задержании с поличным подозреваемого в шпионаже американца

Газета.Ru08:39

Американец попался ФСБ с флешкой с именами всех сотрудников засекреченного ведомства. И может оказаться канадцем

Фонтанка.Ру06:38

Пол Уилан – шпион-интернетчик?

Росбалтвчера в 16:50

Подозреваемого в шпионаже американца задержали после получения им флэшки с секретными сведениями

Эхо Москвы08:32

Источник: Уилана задержали с данными о секретном ведомстве

News.ruвчера в 18:39

«Росбалт»: подозреваемого в шпионаже американца задержали при передаче списка сотрудников засекреченного ведомства

Медиазонавчера в 16:00

«Росбалт»: подозреваемого в шпионаже американца задержали в «Метрополе» при получении списка сотрудников секретного ведомства

Дождь03:27
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Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Обновлено в 04:25
Происшествия

Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело девятого погибшего

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-центра ГУ МЧС России по региону.
Обновлено 01 января в 11:39
Происшествия

Источник рассказал о задержании с поличным подозреваемого в шпионаже американца

Источник в спецслужбах России рассказал, что американец Пол Уилан был задержан в Москве с поличным.
Обновлено в 08:39
Космос

Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:40
Спорт

Устюгов финишировал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в гонке преследования на 15 километров классическим стилем в рамках этапа Тур де Ски в немецком Оберстдорфе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:04
Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший «Мрию»

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на телевизионную службу новостей украинского телеканала "1+1", сообщает, что стражами порядка избит один из создателей тяжелых советских самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия", 81-летний Виктор Ковальский.
Обновлено в 08:18
Гаджеты

Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом

Линейка смартфонов Redmi китайской компании Xiaomi станет отдельным брендом.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить убийц Хашогги

Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.
Обновлено в 07:24
Политика

В Германии предостерегли Запад от войны с Россией

Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.
Обновлено в 07:19
Политика

Климкин объяснил закрытие украинских избирательных участков в России

Центризбирком Украины закрыл избирательные участки на территории России исключительно в целях безопасности, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Состояние спасенного в Магнитогорске младенца улучшилось

Обновлено в 07:00
Происшествия

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 11

Напомним, рано утром 31 декабря в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, после которого последовало обрушение одного из подъездов.
Обновлено вчера в 00:11
Общество

На курорты Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук»

Туристические райоы на юге Таиланда могут оказаться во власти надвигающегося тропического шторма «Пабук».
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

В Киеве одним ударом убили сотрудника президентской охраны

В Киеве в ночь со 2 на 3 января убили сотрудника Управления государственной охраны Украины, пишет местное издание "Вести".
Обновлено в 08:11
Общество

В Брюсселе суд запретил сервис такси Uber

Хозяйственный суд Брюсселя запретил работу таксомоторного сервиса Uber в брюссельской столице. Об этом сегодня, 3 января, сообщает RTL Info.
Обновлено в 07:09
Культура

Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина

Заслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина (Праудиня) скончалась в возрасте 83 лет.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Николай Дроздов попал в больницу с переломом

Обновлено вчера в 14:54
Общество

Правительство создаст систему ухода за пожилыми и инвалидами

В рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которые нуждаются в социальном обслуживании, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Поврежденный дом в Магнитогорске планируют разделить на два здания

Дом в Магнитогорске, в котором после взрыва газа обрушился подъезд, планируется сохранить, разделив на два отдельно стоящих здания, сообщил агентству «Интерфакс» начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по 1 млн рублей

Семьи погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске получат по 1 млн рублей материальной помощи, сообщает 3 января пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Обновлено в 01:43
Финансы

Доллар превысил 71 рубль впервые с 16 марта 2016 года

На момент открытия торгов на Московской бирже за доллар просили 71,45 руб. — впервые с 16 марта 2016 года.
Обновлено в 02:43
Экономика

Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае

Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено вчера в 18:49
Общество

Петербуржец выиграл в лотерею 500 миллионов рублей

Обновлено вчера в 03:30
Спорт

Чемпионка мира по конькобежному спорту скончалась от рака в 37 лет

Обновлено в 07:15
Политика

Украина снова отправит суда через Керченский пролив

Киев намерен снова отправить военные корабли через Керченский пролив.
Обновлено в 06:11
Гаджеты

WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года.
Обновлено вчера в 03:27
Происшествия

Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено вчера в 12:05
Экономика

Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем твиттере сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено вчера в 22:03
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