Армия и оружие

Замену пистолету Макарова пустят в производство
Lenta.ru
вчера в 23:06

Серийное производство пистолета «Удав», задуманного как замена пистолету Макарова (ПМ), начнется в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Lenta.ruвчера в 23:06
с чего всё началось

Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ

Серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ), начнется в этом году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Замену пистолету Макарова пустят в производство

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