Армия и оружие
Серийное производство пистолета «Удав», задуманного как замена пистолету Макарова (ПМ), начнется в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Lenta.ruвчера в 23:06
Оценить
190 человек отреагировали
с чего всё началось
Серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ), начнется в этом году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.РИА Новостивчера в 19:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 02:14, Ашберн
Армия и оружие
Япония решила создать ударные самолеты электронной войны
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие
В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали две позиции ХАМАС в секторе Газа
7 января истребители и вертолёт Армии обороны Израиля нанесли удар по нескольким военным позициям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории.
Обновлено 11 января в 13:23
Армия и оружие
На юге Египта уничтожили шесть боевиков
Сотрудники управления национальной безопасности Египта уничтожили в ходе перестрелки шестерых боевиков на юге страны, говорится в заявлении египетского МВД.
Обновлено вчера в 07:45
Армия и оружие
На вокзале Читы встретили поезд с танками Т-34 из Лаоса
На железнодорожном вокзале Читы в воскресенье прошла торжественная встреча прибытия состава с тремя десятками советских танков Т-34, которые в рамках военно-технического сотрудничества были переданы России от министерства обороны Лаоса.
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие
ВСУ подвели к границам ЛНР вертолеты и 150 единиц военной техники
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие
Украинский полковник признал небоеспособность ВСУ
Полковник запаса Вооруженных сил Украины Святослав Стеценко в эфире телеканала Newsone заявил о небоеспособности украинской армии.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
Батальон военной полиции из Ингушетии отправился в Сирию
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие
Помпео призвал ближневосточные государства к сотрудничеству
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Пентагон при поддержке союзников продолжит прилагать все необходимые усилия для уничтожения террористических группировок, несмотря на вывод американских войск из Сирии.
Обновлено вчера в 11:06
Армия и оружие
Украина закупит турецкие ударные беспилотники
Украина приобретет у Турции военные ударные беспилотники Bayraktar TB2, сообщил телеканал "112 Украина" со ссылкой на президента Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:17
Армия и оружие
В Китае высказались по поводу поставленных в Казахстан Су-30СМ
Обновлено вчера в 02:17
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота выполнят более 10 боевых служб за год
Корабли Балтийского флота в 2019 году выполнят более десяти боевых служб в разных океанах и морях.
Обновлено вчера в 08:24
Армия и оружие
ВМФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 аппаратов «Посейдон»
Обновлено вчера в 11:12
Армия и оружие
Турция стягивает военную технику на границу с Сирией
Турция стягивает военную бронетехнику в воинские части на границе с Сирией.
Обновлено вчера в 07:37
Армия и оружие
В соответствии с Венским документом 2011 года российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Великобритании
В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Великобритании.
Обновлено вчера в 19:12