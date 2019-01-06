"Роскосмос" может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте окололунной станции Gateway из-за отмены визита Дмитрия Рогозина в США, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

с чего всё началось

По словам источника в ракетно-космической отрасли, решение американской стороны об отмене визита главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в США может привести к выходу ведомства из переговоров об участи в создании окололунной станции Gateway, передает РИА "Новости".

Источник рассказал о последствиях отмены визита Рогозина в США

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