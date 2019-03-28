Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17Газета.Ru 13:05

Главной причиной катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом стало незакрытие Украиной воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

с чего всё началось

Украина в июле 2014 года не закрыла воздушное пространство над Донбассом – заведомо опасным районом, где ведутся боевые действия - и это стало причиной катастрофы малайзийского Boeing 777 с 298 погибшими, рассказал источник, знакомый с ситуацией вокруг данного расследования.

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