Политика
Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17Газета.Ru 13:05
Украина в июле 2014 года не закрыла воздушное пространство над Донбассом – заведомо опасным районом, где ведутся боевые действия - и это стало причиной катастрофы малайзийского Boeing 777 с 298 погибшими, рассказал источник, знакомый с ситуацией вокруг данного расследования.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Главной причиной катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом стало незакрытие Украиной воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.РИА Новости08:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Происшествия
В Дагестане против сотрудников ПФР возбудили дела за фиктивные пенсии
Против сотрудников Пенсионного фонда в Республике Дагестан возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 13:46
Политика
Коломойский попал в базу сайта «Миротворец»
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец".
Обновлено в 11:31
Происшествия
Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест
Обновлено в 13:47
Происшествия
Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям
Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.
Обновлено в 13:46
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Авто
Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля
Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Политика
Boeing исправил вероятную причину крушения лайнеров 737 MAX
Американская компания Boeing выпустила обновленную версию программы MCAS, из-за ошибки которой могли произойти две катастрофы с участием новейших авиалайнеров 737 MAX.
Обновлено в 11:58
Музыка
Новый клип Rammstein вызвал скандал в Германии
Легендарная рок-группа Rammstein выпустила новый мрачный клип, который стал первым за последние семь лет.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Тарзан с розой на голове поздравил подписчиков с Днем театра
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании
В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007 — 2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров «АвтоВАЗ».
Обновлено в 13:57
Футбол
Участие Роналду в первом матче против «Аякса» находится под вопросом
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 13:27
Общество
Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27
Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Хоккей
КХЛ заключила контракт с SAP, эта компания работает с НХЛ
Контракт был подписан на специальной пресс-конференции президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко и президентом компании SAP в Центральной и Восточной Европе Хартмутом Томсеном.
Обновлено в 11:30
Политика
Украинский эксперт назвал единственный сценарий «возвращения» Крыма
Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, при каком условии Украина сможет вернуть Крым.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Испытательный полет беспилотника «Охотник» может пройти в 2019 году
В текущем году планируется провести испытательный полет ударного беспилотника "Охотник", сообщил РИА Новости представитель оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 08:16
Авто
Как китайский Geely спас немецкий smart
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
В Госдуме объяснили рвение США по усилению ядерного потенциала
Слова представителя Пентагона Дэвида Трахтенберга о необходимости модернизации ядерных сил США в условиях возросшей мощи России и Китая оценил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Обновлено в 13:52
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено вчера в 12:44
Экономика
В России стало больше коррупции
В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:02
Футбол
Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала результаты голосования болельщиков о выборе лучшего гола в истории клуба.
Обновлено в 13:26
Политика
Путин позвал президента Киргизии в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:57
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Футбол
Сульшер официально стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер утвержден на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:06
Политика
В Тарусе проходит съезд сторонников Навального
Обновлено в 07:33
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13