Источник назвал основную причину крушения MH17 в ДонбассеГазета.Ru 08:37

Главной причиной катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом стало незакрытие Украиной воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

с чего всё началось

Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

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