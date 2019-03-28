Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17Московский Комсомолец 10:39

с чего всё началось

Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства. Об этом рассказал источник, знакомый с расследованием трагедии.

Футбол «Манчестер Юнайтед» определился с постоянным главным тренером Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Уле-Гуннара Сульшера главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Общество Опубликован рейтинг лучших аэропортов мира Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира.

Армия и оружие Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35 Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.

Авто Новый российский внедорожник оценили в Германии По данным Stern, внедорожник получит современный привод, включая различные режимы движения и автоматику.

Общество Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007–2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров АвтоВАЗа.

Политика Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.

Технологии В Петербурге откроется кофейня, управляемая искусственным интеллектом Возможно, что кофейни сети откроются также и в Москве. Искусственный интеллект будет сам анализировать продажи и совершенствовать сервис.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Политика Геращенко: Жители Донбасса обязаны будут выплатить репарации семьям ветеранов АТО Амнистируют только тех, кто добровольно и публично признает свою вину, обязуется никогда больше не преступать закон и будет выплачивать репарации жертвам либо государству работой в специальных госпредприятиях, пока назначенная сумма компенсации не будет возмещена.

Армия и оружие В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Помпео анонсировал новые меры НАТО против РФ Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые возможные меры против России из-за конфликта на Украине.

Политика Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Финансы Рубль подешевел к доллару и евро на фоне усилившей падение нефти Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне усиления падения цен на нефть после того, как президент США Дональд Трамп призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить поставки на мировой рынок, чтобы обеспечить снижение цен на нефть.

Экономика Счетная палата сообщила о рисках ненадлежащей реализации нацпроектов Счетная палата считает, что на данный момент существует риск ненадлежащей реализации нацпроектов и недостижения национальных целей из-за проблем с освоением предусмотренных для этого бюджетных средств субъектами РФ.

Авто Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.

Происшествия Абызова поместят в СИЗО «Лефортово» Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, которого обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере, будет содержаться под арестом в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве, сообщил его адвокат.

Авто Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.

Наука Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.

Происшествия Пассажирский лайнер влетел в стаю птиц и повредил двигатель В канадской провинции Онтарио пассажирский самолет Airbus A321 при заходе на посадку столкнулся с птицами, летавшими около воздушной гавани Оттавы.