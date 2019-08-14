Политика

Источник предположил местонахождение пропавшего в Сирии волонтераРИА Новости 07:38

Точное местонахождение лидера волонтерского движения "Альтернатива" Олега Мельникова в Сирии пока не установлено, но, скорее всего, он находится на подконтрольной боевикам территории в Идлибе, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось

Помощник пропавшего в Сирии россиянина узнал об охоте боевиков на него

Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, который ранее перестал выходить на связь, после того как вместе с проводниками направился в сирийскую провинцию Большой Идлиб, жив и находится в убежище. Об этом сообщил РБК его помощник Максим Ваганов.
РБК00:27

Подробнее о событии

Пропавший в Сирии лидер движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников жив

Эхо Москвы03:34

Источник предположил местонахождение пропавшего в Сирии волонтера

РИА Новости07:38

Боевики в Сирии объявили награду за волонтера Олега Мельникова. Он спасал украденных детей

Телеканал 360°06:30

Пропавший в Сирии российский активист жив

Коммерсантъ04:13

Опубликовано фото пропавшего в Сирии россиянина

URA.Ru06:42

Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством

Lenta.ru01:48

Помощник пропавшего в Сирии россиянина узнал об охоте боевиков на него

РБК00:27
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия

Пресненский суд арестовал на 2 месяца активиста Константина Котова

Пресненский суд Москвы арестовал на 2 месяца активиста Константина Котова, обвиняемого в многократном нарушении порядка проведения публичной акции.
Обновлено в 10:30
Политика

Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Политика

Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман

Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.
Обновлено в 05:17
Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Футбол

Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»

Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Киберспорт

Silent покинул основной состав Winstrike Team

Айрат Silent Газиев больше не является частью основного состава Winstrike Team по Dota 2. Решение было принято после анализа поражения в финале региональной квалификации на The International 2019.
Обновлено в 09:11
Общество

Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Московская мэрия предложила оппозиции провести митинг 25 августа с заявленной численностью 100 тыс. человек на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 10:44
Футбол

«Ахмат» заплатит за оскорбление судьи по громкой связи

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по эпизоду с оскорблением арбитра Алексея Сухины в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ахматом» и «Спартаком», который прошел на стадионе в Грозном.
Обновлено в 11:16
Происшествия

В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже

В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Экономика

Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд

«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

Харьковское конструкторское бюро может прекратить свою работу

Уточняется, что конструкторское бюро переводит «почти тысячный коллектив предприятия на двухдневную рабочую неделю».
Обновлено в 10:12
Интернет

Facebook прослушивал голосовые сообщения пользователей

Компания Facebook призналась, что нанимала специалистов, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей.
Обновлено в 07:38
Игры

Стали известны новые характеристики Xbox следующего поколения

В начале лета корпорация Microsoft анонсировала выход Xbox следующего поколения под названием Project Scarlett.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Белореченске женщина бросила маленькую дочь в кафе

35-летняя приезжая из Адыгеи оставила ребенка в игровой комнате и написала записку с просьбой найти ей новых родителей Сотрудники одного из кафе Белореченска 12 августа 2019 года сообщили в полицию, что в игровой комнате продолжительное время находится девочка без присмотра родственников.
Обновлено вчера в 06:57
Общество

Синоптики пообещали 34-градусную жару в регионах Центральной России

Обновлено в 11:04
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Общество

Пассажирка набросилась на проводницу за просьбу сдать белье

Пассажирка поезда набросилась на проводницу, которая попросила ее собрать и сдать постельное белье.
Обновлено в 06:22
Экономика

Путин в среду проведет встречу с главой ВТБ Костиным

Обновлено в 06:30
Футбол

Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Обновлено в 09:15
Игры

Разработчики ремейка MediEvil показали свежий геймплей с комментариями

Sony представила первый дневник разработчиков ремейка MediEvil от студии Other Ocean, в нём показано очень много свежего геймплея.
Обновлено в 10:02
Политика

Путин встал на колено перед юной балериной

Одному из учеников Академии хореографии Севастополя Путин пожал руку, а перед юной балериной опустился на колено и поцеловал ее руку.
Обновлено вчера в 15:57
Шоу-бизнес

Соловьев посоветовал Бузовой облизывать тарелки молча

По словам шоумена, Бузовой не стоило говорить подобных слов — нужно было молча облизывать тарелку.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Наука

Дни человечества сочтены? Гибриды свино-людей станут основным видом на планете – эксперт

Обновлено 11 августа в 02:18
Политика

Медведчук заявил о готовности помогать другим партиям на Украине

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его политсила готова помогать другим партиям, которые будут пытаться изменить ситуацию на Украине в вопросах мира, экономики, коммунальных тарифов.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Германия разработала новый миномёт для пехоты и спецназа

Обновлено вчера в 09:18
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован

Обновлено в 07:35
Политика

Потери от антироссийских санкций подсчитали в Черногории

Лидер оппозиционного «Демократического фронта» Милан Кнежевич рассказал о потере экономикой Черногории около €2 млрд из-за санкций против России.
Обновлено в 00:26
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено в 04:44
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