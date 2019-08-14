Политика
Источник предположил местонахождение пропавшего в Сирии волонтераРИА Новости 07:38
Точное местонахождение лидера волонтерского движения "Альтернатива" Олега Мельникова в Сирии пока не установлено, но, скорее всего, он находится на подконтрольной боевикам территории в Идлибе, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось
Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, который ранее перестал выходить на связь, после того как вместе с проводниками направился в сирийскую провинцию Большой Идлиб, жив и находится в убежище. Об этом сообщил РБК его помощник Максим Ваганов.РБК00:27
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Обновлено в 05:17
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Обновлено в 11:16
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В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
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Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Харьковское конструкторское бюро может прекратить свою работу
Уточняется, что конструкторское бюро переводит «почти тысячный коллектив предприятия на двухдневную рабочую неделю».
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Компания Facebook призналась, что нанимала специалистов, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей.
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Стали известны новые характеристики Xbox следующего поколения
В начале лета корпорация Microsoft анонсировала выход Xbox следующего поколения под названием Project Scarlett.
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В Белореченске женщина бросила маленькую дочь в кафе
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Обновлено вчера в 06:57
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Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
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Пассажирка набросилась на проводницу за просьбу сдать белье
Пассажирка поезда набросилась на проводницу, которая попросила ее собрать и сдать постельное белье.
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Путин в среду проведет встречу с главой ВТБ Костиным
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Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
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Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Медведчук заявил о готовности помогать другим партиям на Украине
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его политсила готова помогать другим партиям, которые будут пытаться изменить ситуацию на Украине в вопросах мира, экономики, коммунальных тарифов.
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Армен Джигарханян госпитализирован
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Потери от антироссийских санкций подсчитали в Черногории
Лидер оппозиционного «Демократического фронта» Милан Кнежевич рассказал о потере экономикой Черногории около €2 млрд из-за санкций против России.
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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
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