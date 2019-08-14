Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, который ранее перестал выходить на связь, после того как вместе с проводниками направился в сирийскую провинцию Большой Идлиб, жив и находится в убежище. Об этом сообщил РБК его помощник Максим Ваганов.

с чего всё началось

Точное местонахождение лидера волонтерского движения "Альтернатива" Олега Мельникова в Сирии пока не установлено, но, скорее всего, он находится на подконтрольной боевикам территории в Идлибе, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.

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