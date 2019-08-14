Политика
Источник предположил местонахождение пропавшего в Сирии волонтераРИА Новости 07:38
Точное местонахождение лидера волонтерского движения "Альтернатива" Олега Мельникова в Сирии пока не установлено, но, скорее всего, он находится на подконтрольной боевикам территории в Идлибе, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось
Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, который ранее перестал выходить на связь, после того как вместе с проводниками направился в сирийскую провинцию Большой Идлиб, жив и находится в убежище. Об этом сообщил РБК его помощник Максим Ваганов.РБК00:27
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Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.
Обновлено в 07:43
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию
Обвиняемый в терактах австралиец Брентон Таррант якобы смог отправить письмо в Россию.
Обновлено в 07:58
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал фильм, за который ему стыдно
Ди Каприо досталась роль грубого и бесцеремонного Дерека, а Магуайр сыграл более спокойного, но не менее пошлого персонажа Яна.
Обновлено в 00:46
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Политика
Трамп сообщил Путину о предстоящей отставке Хантсмана
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным сообщил о предстоящей отставке посла США в Москве Джона Хантсмана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Политика
В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа
В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США
Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Наука
Яблоко в день защищает от рака и инфарктов
Было установлено, что употребление ежедневно не менее 500 мг флавоноидов значительно снижает риск смертности от рака или болезней сердца.
Обновлено в 07:00
Политика
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено в 07:51
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Экономика
Угрозы «пузыря» в потребительском кредитовании Сбербанк не видит
Исследование вопроса о «пузыре» на рынке потребительского кредитование не выявило угроз, сообщила пресс-служба Сбербанка 14 августа на сайте банка.
Обновлено в 07:14
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
Обновлено в 07:09
Экономика
НБКИ: средний размер автокредита вырос на 8,4%
Средний размер автокредита во II квартале 2019 года увеличился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 769,7 тыс. рублей.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Общество
Путин остался доволен ходом строительства трассы «Таврида»
Президент России Владимир Путин остался доволен ходом строительства трассы "Таврида".
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
В Сургуте на реке нашли огромное нефтяное пятно
Обновлено в 07:48
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Футбол
Санчес повздорил с одноклубником на тренировке
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес конфликтовал с одноклубником на тренировке команды, сообщает The Sun.
Обновлено в 05:44
Игры
Директор Take-Two впечатлен грядущим поколением консолей и их возможностями
Штраус Зельник не уточнял, даст ли следующее поколение консолей такие возможности, а еще упомянул, что максимальный реализм не нужен всем проектам Take-Two, но для NBA 2K это станет серьезным шагом вперед и откроет новые горизонты для творчества.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике
Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 01:54