Политика

Источник предположил местонахождение пропавшего в Сирии волонтераРИА Новости 07:38

Точное местонахождение лидера волонтерского движения "Альтернатива" Олега Мельникова в Сирии пока не установлено, но, скорее всего, он находится на подконтрольной боевикам территории в Идлибе, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось

Помощник пропавшего в Сирии россиянина узнал об охоте боевиков на него

Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, который ранее перестал выходить на связь, после того как вместе с проводниками направился в сирийскую провинцию Большой Идлиб, жив и находится в убежище. Об этом сообщил РБК его помощник Максим Ваганов.
РБК00:27

Подробнее о событии

Пропавший в Сирии лидер движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников жив

Эхо Москвы03:34

Источник предположил местонахождение пропавшего в Сирии волонтера

РИА Новости07:38

Боевики в Сирии объявили награду за волонтера Олега Мельникова. Он спасал украденных детей

Телеканал 360°06:30

Пропавший в Сирии российский активист жив

Коммерсантъ04:13

Опубликовано фото пропавшего в Сирии россиянина

URA.Ru06:42

Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством

Lenta.ru01:48

Помощник пропавшего в Сирии россиянина узнал об охоте боевиков на него

РБК00:27
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.
Обновлено в 07:43
Политика

Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию

Обвиняемый в терактах австралиец Брентон Таррант якобы смог отправить письмо в Россию.
Обновлено в 07:58
Кино

Леонардо Ди Каприо назвал фильм, за который ему стыдно

Ди Каприо досталась роль грубого и бесцеремонного Дерека, а Магуайр сыграл более спокойного, но не менее пошлого персонажа Яна.
Обновлено в 00:46
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Политика

Трамп сообщил Путину о предстоящей отставке Хантсмана

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным сообщил о предстоящей отставке посла США в Москве Джона Хантсмана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Политика

В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа

В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США

Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован

Обновлено в 07:35
Наука

Яблоко в день защищает от рака и инфарктов

Было установлено, что употребление ежедневно не менее 500 мг флавоноидов значительно снижает риск смертности от рака или болезней сердца.
Обновлено в 07:00
Авто

Volkswagen Polo стал самым популярным автомобилем в Москве в июле

Обновлено в 08:09
Политика

Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами

Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено в 07:51
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Политика

Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам

Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Футбол

«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Экономика

Угрозы «пузыря» в потребительском кредитовании Сбербанк не видит

Исследование вопроса о «пузыре» на рынке потребительского кредитование не выявило угроз, сообщила пресс-служба Сбербанка 14 августа на сайте банка.
Обновлено в 07:14
Музыка

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

Прокуратура проверит выброс оранжевого дыма с завода УГМК

Обновлено в 08:01
Политика

В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
Обновлено в 07:09
Экономика

НБКИ: средний размер автокредита вырос на 8,4%

Средний размер автокредита во II квартале 2019 года увеличился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 769,7 тыс. рублей.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Общество

Путин остался доволен ходом строительства трассы «Таврида»

Президент России Владимир Путин остался доволен ходом строительства трассы "Таврида".
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

В Сургуте на реке нашли огромное нефтяное пятно

Обновлено в 07:48
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Футбол

Санчес повздорил с одноклубником на тренировке

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес конфликтовал с одноклубником на тренировке команды, сообщает The Sun.
Обновлено в 05:44
Игры

Директор Take-Two впечатлен грядущим поколением консолей и их возможностями

Штраус Зельник не уточнял, даст ли следующее поколение консолей такие возможности, а еще упомянул, что максимальный реализм не нужен всем проектам Take-Two, но для NBA 2K это станет серьезным шагом вперед и откроет новые горизонты для творчества.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике

Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника

В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 01:54
Здоровье

Британка десять лет принимала смертельную болезнь за усталость

Обновлено в 04:41
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