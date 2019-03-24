Армия и оружие
Источник объяснил цель визита российских военных в ВенесуэлуРИА Новости 04:00
В международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара под Каракасом в субботу прибыли два российских самолета, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Каракасе. По его словам, приехали военнослужащие для консультаций с представителями Венесуэлы по ВТС.
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с чего всё началось
Два российских самолета прибыли в субботу в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара под Каракасом с группой российских военнослужащих, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Каракасе.РИА Новостивчера в 14:24
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Космос
В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления
Обновлено в 04:14
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Спорт
Александр Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира
В общем зачете спринтерских гонок Кубка мира Логинов стал вторым, гонок преследования - третьим, эстафет (вместе с товарищами по сборной России) - вторым.
Обновлено вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак представила свою версию конфликта с Марией Кожевниковой
В программе «Секрет на миллион» Мария Кожевникова не только призналась, что до сих пор не замужем за отцом своих троих сыновей, но и вспомнила давнишний конфликт с Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:04
Политика
В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Певец Потап предпочел Насти Каменских бывшую супругу
Уж сколько раз поклонники Потапа и Насти Каменских разводили и вновь женили пару, что сами звезды уже не сосчитают.
Обновлено в 05:10
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Путешествия
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
Сбежавший экс-совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше
На территории Польши задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня".
Обновлено в 01:12
Игры
Разработка игры Death Stranding находится на ключевом этапе
Обновлено в 03:34
Политика
Матвиенко предложила использовать труд заключенных в рамках госзаказа
Труд осужденных можно использовать в рамках государственного и муниципального заказа, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях в верхней палате парламента.
Обновлено в 06:14
Общество
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике
Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки
По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.
Обновлено в 03:41
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием
Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
Обновлено вчера в 21:30
Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Обновлено в 00:18
Политика
Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.
Обновлено в 06:30
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Бывший сотрудник СБУ уверен, что на выборах победит Порошенко
Экс-сотрудник ведомства заметил, что на выборах президента Украины победит Петр Порошенко.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Краснодарском крае в жилом доме прогремел взрыв газа, есть раненые
Взрыв в многоквартирном доме произошел в городе Тимашевске Краснодарского края в первой половине дня 25 марта.
Обновлено в 06:47
Авто
Новые кроссоверы BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа
В Сеть попали снимки «заряженных» кроссоверов без камуфляжа, которые были сделаны на сборочном конвейере баварской марки.
Обновлено в 05:55
Экономика
Медведев поддержал маркировку молочной продукции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции.
Обновлено в 03:26
Экономика
Власти Петербурга считают 60 тыс. рублей средней зарплатой в городе
По данным комитета, в 2018 году средняя номинальная зарплата петербуржца достигла 60 тыс. 124 рублей.
Обновлено в 04:03
Гаджеты
Хакеров приглашают посоревноваться во взломе Tesla Model 3
Одной из задач очередного конкурса Pwn2Own, который пройдет в марте этого года в Ванкувере, будет взлом компьютерных систем инновационного электрокара Tesla Model 3. На конкурс впервые привезут настоящий автомобиль.
Обновлено 22 марта в 09:24
Экономика
Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей
Обновлено вчера в 23:36