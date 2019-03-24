Армия и оружие

Источник объяснил цель визита российских военных в ВенесуэлуРИА Новости 04:00

В международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара под Каракасом в субботу прибыли два российских самолета, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Каракасе. По его словам, приехали военнослужащие для консультаций с представителями Венесуэлы по ВТС.
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Источник сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных

Два российских самолета прибыли в субботу в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара под Каракасом с группой российских военнослужащих, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Каракасе.
РИА Новостивчера в 14:24

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СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

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Названо содержимое 35-тонного груза российских военных в Венесуэле

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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о российских военных в Венесуэле

Life.ru06:40

СМИ объяснили цель визита российских военных в Венесуэлу

РЕН ТВ02:12

В Венесуэле назвали цель прилета российских военных

Lenta.ruвчера в 15:10
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