Источник объяснил цель визита российских военных в ВенесуэлуРИА Новости 04:00

Два российских самолета прибыли в субботу в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара под Каракасом с группой российских военнослужащих, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Каракасе.

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В международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара под Каракасом в субботу прибыли два российских самолета, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Каракасе. По его словам, приехали военнослужащие для консультаций с представителями Венесуэлы по ВТС.

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