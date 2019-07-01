Армия и оружие
Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на ДамаскИзвестия вчера в 19:01
Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля. Об этом 1 июля сообщает «РИА Новости». По его словам, сирийским ПВО удалось отразить атаку ракет, которые запустили израильские самолеты из воздушного пространства Ливана.
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Сборные Ямайки и Панамы провели матч 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ. Ямайцы победили во встрече со счетом 1:0.
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ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
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