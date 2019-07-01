Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на ДамаскИзвестия вчера в 19:01

Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля. Об этом 1 июля сообщает «РИА Новости». По его словам, сирийским ПВО удалось отразить атаку ракет, которые запустили израильские самолеты из воздушного пространства Ливана.

Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск

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