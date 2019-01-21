Происшествия

Названа вероятная причина пожара на судах в Черном мореКрасная весна вчера в 14:33

Причиной пожара на двух судах в районе Керченского пролива могло стать нарушение техники безопасности при передаче топлива с одного судна на другое. Об этом сообщил представитель службы морского поиска и спасения 21 января агентству Интерфакс.
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Пожар на судах в Черном море. Главное

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Lenta.ruвчера в 13:44

Названа причина пожара в Керченском проливе

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Названа вероятная причина взрыва и пожара на двух судах в Черном море

Интерфаксвчера в 13:01

Число жертв растёт: При пожаре двух судов в Керченском проливе погибло 10 человек

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Появилось видео с места пожара на судне в Керченском проливе

Известиявчера в 15:07
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Происшествия

В Керченском проливе загорелись два судна

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Появились новые данные по погибшим при пожаре на судах в Черном море

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Во Франции на 95-м году жизни умер актер театра и кино Франсуа Перро.
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