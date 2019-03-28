Политика
Источник назвал основную причину крушения MH17 в ДонбассеГазета.Ru 08:37
Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Главной причиной катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом стало незакрытие Украиной воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.РИА Новости08:19
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Россия разделяет стремление Нидерландов к поиску правды по делу малайзийского Boeing
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