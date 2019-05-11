Трагедия в Шереметьеве

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100Газета.Ru 15:02

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
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Покидавшие SSJ 100 c ручной кладью пассажиры не мешали эвакуации, пишут СМИ

РИА Новости12:20

Информация о проблемах с эвакуацией SSJ 100 из-за ручной клади не подтверждается

Коммерсантъ12:20

ТАСС: данные о гибели пассажиров SSJ-100 из-за чемоданов не подтвердились

Московский Комсомолец09:43

Следствие не подтвердило проблемы с эвакуацией из SSJ из-за ручной клади

РБК11:47

Бизнес-класс не виноват: в горящем SSJ-100 пассажиры эконома не успели даже расстегнуть ремни

Комсомольская правда10:08

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Газета.Ru15:02

Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не подтвердились

ТАСС09:23
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Общество

В Париже началась манифестация «желтых жилетов»

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Скончался режиссер Николай Тарханов

Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.
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США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО

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Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
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Происшествия

«Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов на Sukhoi Superjet 100

Обновлено вчера в 08:33
Футбол

Власти города окажут поддержку вышедшему в премьер-лигу ФК «Сочи»

Администрация Сочи будет в дальнейшем оказывать содействие футбольному клубу "Сочи", который в субботу обеспечил себе участие в премьер-лиге чемпионата России в следующем сезоне.
Обновлено в 13:36
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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Автоспорт

Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг

Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
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Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники

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Происшествия

В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в субботу вечером при столкновении легковых автомобилей на трассе в Ярославской области, еще четверо доставлены в больницу.
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Наука

Сыр помогает предотвратить возникновение диабета

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Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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Происшествия

Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне

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Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

На Камчатке медведь обокрал охотников

Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге

«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
Футбол

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов»

Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 11:28
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о втором нападении собаки на ребенка

Обновлено в 14:17
Политика

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

Президент США Дональд Трамп раскрыл в своем Twitter-аккаунте простой способ избежать увеличения пошлин на товары, которые импортируют в страну.
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Дочь Александра Серова вышла замуж

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Политика

Рахмон допросил сотрудника таможни и уличил его во лжи

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с работниками финансовой, банковской, таможенной и налоговой допросил сотрудника таможенной службы Шахбоза Раджабзода и уличил его во лжи.
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Енисей — Краснодар 0:4

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Гаджеты

В Сети раскрыли дизайн и характеристики смартфона Motorola One Vision

Источник не только показал внешность смартфона, но также раскрыл европейские цены и озвучил характеристики смартфона.
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Здоровье

Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельные яды

Отечественные медики назвали продукты, блюда из которых присутствуют на столе россиян, однако в них могут содержаться смертельные яды.
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Футбол

Бэйл не попал в заявку на матч с «Реал Сосьедадом»

"Реал" опубликовал список из 19 футболистов, которые могут сыграть в воскресном матче Ла Лиги против "Реал Сосьедада".
Обновлено в 13:08
Культура

Скончался актер Клемент фон Франкенштейн

Американский киноактер Клемент фон Франкенштейн скончался на 75-ом году жизни в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала гипоксия.
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Политика

РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне

Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне.
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Футбол

Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказал

Обновлено в 13:36
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Журналисты «Эха Москвы» не комментируют цензурирование своего сайта

Главный редактор и журналисты радиостанции «Эхо Москва» не стали комментировать появившиеся в СМИ сообщения о цензурировании и зачистке своего сайта от неугодных изданий.
Обновлено в 13:53
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