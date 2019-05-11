Трагедия в Шереметьеве
Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100Известия 12:23
Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
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Бизнес-класс не виноват: в горящем SSJ-100 пассажиры эконома не успели даже расстегнуть ремни
Комсомольская правда10:08
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