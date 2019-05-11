Трагедия в Шереметьеве

Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100Известия 12:23

Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
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Покидавшие SSJ 100 c ручной кладью пассажиры не мешали эвакуации, пишут СМИ

РИА Новости12:20

Бизнес-класс не виноват: в горящем SSJ-100 пассажиры эконома не успели даже расстегнуть ремни

Комсомольская правда10:08

У пассажиров в хвосте SSJ-100 не было шансов выжить, считает источник

Газета.Ru13:02

Следствие не подтвердило проблемы с эвакуацией из SSJ из-за ручной клади

РБК11:47

Информация о проблемах с эвакуацией SSJ 100 из-за ручной клади не подтверждается

Коммерсантъ12:20

ТАСС: данные о гибели пассажиров SSJ-100 из-за чемоданов не подтвердились

Московский Комсомолец09:43

Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не подтвердились

ТАСС09:23
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Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Обновлено в 07:52
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигу

Обновлено в 09:58
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Музыка

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

Обновлено в 10:40
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ

Обновлено в 10:44
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие

Американцы шпионили на параде Победы за новейшими разработками РФ

Обновлено в 05:52
Происшествия

Около 70 мигрантов утонули у берегов Туниса

Около 70 нелегальных мигрантов из Африки погибли на затонувшем у берегов Туниса морском судне.
Обновлено в 07:34
Общество

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления

Короткое замыкание электрокабеля стало причиной эвакуации гостей и персонала из гостиницы "Татарстан" в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в субботу.
Обновлено в 11:17
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на Украину

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Футбол

Александр Точилин: «Гол из офсайда, неназначенный пенальти, незасчитанный гол… Я и не знал, что в Курске есть VAR!»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин был изрядно огорчен поражением в матче 36-го тура первенства ФНЛ от «Авангарда» (1:2), несмотря на то, что моряки вышли в премьер-лигу благодаря поражению «Томи» в Ярославле.
Обновлено в 11:56
Происшествия

На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой

Обновлено в 10:34
Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

Обновлено в 11:32
Армия и оружие

Пентагон наращивает группировку войск на Ближнем Востоке

Обновлено в 00:51
Происшествия

В Дагестане более 100 домов получили повреждения из-за селевых потоков

В Гумбетовском районе Дагестана более ста домов пострадали в результате дождя с градом и селевых потоков.
Обновлено в 09:44
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Футбол

«Краснодар» разгромил «Енисей» в гостях

11 мая в 28-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 4:0. «Краснодар» выходил на поле фаворитом.
Обновлено в 08:53
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
Наука

Сыр помогает предотвратить возникновение диабета

Обновлено в 02:37
Политика

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР

Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51
Политика

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Общество

В Москве стартовал международный мотопробег

В Москве прошли проводы колонны байкеров, которые отправились в Воронеж на международный фестиваль H.O.G. Spring Challenge.
Обновлено вчера в 12:53
Культура

Венецианская биеннале современного искусства открывается для публики

Совет директоров биеннале под председательством президента Паоло Баратты объявит обладателей "Золотых львов" - лучшего художника и лучший павильон.
Обновлено вчера в 17:08
Политика

Морской трибунал заслушал дело украинских моряков

В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 12:28
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие

В территориальные воды Венесуэлы зашел американский корабль

Американский военный корабль появился в территориальных водах Венесуэлы, однако после переговоров быстро сменил курс.
Обновлено в 00:32
Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Экономика

Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPO

После первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд.
Обновлено в 05:33
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