Футбол
Сутормин в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Рубина»Чемпионат 03:55
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин близок к переходу в «Рубин». В ближайшее время хавбек пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с казанским клубом. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Зенит».
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