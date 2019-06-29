Сутормин в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Рубина»Чемпионат 03:55

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин близок к переходу в «Рубин». В ближайшее время хавбек пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с казанским клубом. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Зенит».

Сутормин в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Рубина»

Политика Путин назвал произволом ситуацию с делом Голунова Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

Футбол «Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.

Общество Жертвам паводка в Иркутской области выделили 980 млн рублей На компенсации пострадавшим от паводков в Иркутской области выделено 980 миллионов рублей.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Авто Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Футбол Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки.

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.

Политика Меркель ответила на вопрос о своем здоровье Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Футбол Кудряшов ответил на вопрос о переходе в «Зенит» Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал, в какой команде он хотел бы продолжить карьеру.

Политика Гаврилов прокомментировал запрет на посещение Грузии Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов считает, что МВД Грузии продемонстрировало радикальный настрой.

Общество МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве В Москве 28 июня местами ожидается сильный дождь с усилением порывов ветра до 12 – 17 м / с. Об этом сообщает управление МЧС по городу.

Транспорт Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».

Общество Во Франции рассказали о влиянии аномальной жары на производство вина Эксперт Межпрофессионального комитета виноделов Бургундии (BIVB) Кристин Монами рассказала РИА Новости, как жара и глобальное потепление влияет на вина региона, отметив наличие как позитивного, так и негативного эффекта.

Политика Путин договорился с Меркель о сохранении «нормандского формата» Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились на полях саммита G20 в Осаке о сохранении "нормандского формата" для урегулирования конфликта в Донбассе.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.