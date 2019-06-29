Футбол

Сутормин в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Рубина»Чемпионат 03:55

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин близок к переходу в «Рубин». В ближайшее время хавбек пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с казанским клубом. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Зенит».
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«Чемпионат»: Сутормин перейдёт в «Рубин»

Спорт БИЗНЕС Online04:19

Сутормин сегодня станет игроком «Рубина» и подпишет с клубом 4-летний контракт

Чемпионат05:09

Сутормин подпишет контракт с «Рубином» на 4 года

Спорт-Экспресс05:00

СМИ: Сутормин в ближайшее время пройдет медобследование для «Рубина»

Матч ТВ04:50

Сутормин сегодня подпишет 4-летний контракт с «Рубином»

Sports.ru05:39

Сутормин перейдет в «Рубин»

Нева Спорт04:10

Сутормин вместо «Зенита» перейдёт в «Рубин»

Metaratingsвчера в 17:32
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:34, Вашингтон
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