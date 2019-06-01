Футбол

Источник: «Тоттенхэм» заплатит за Ндомбеле 62 миллиона евроСпорт-Экспресс вчера в 15:43

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 22-летний француз обойдется лондонскому клубу в 62 миллиона евро. Ранее сообщалось, что Ндомбеле интересуется "ПСЖ" и "Ювентус" .
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«Тоттенхэм» согласовал с «Лионом» трансфер Ндомбеле. Покупка станет рекордной для «шпор»

Sport24.ruвчера в 18:52

«Тоттенхэм» близок к подписанию Ндомбеле за 62 млн евро

Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:59

Источник: «Тоттенхэм» заплатит за Ндомбеле 62 миллиона евро

Спорт-Экспрессвчера в 15:43

«Тоттенхэм» близок к покупке Н’Домбеле за 62 миллиона. Трансфер может стать для клуба первым за полтора года

Бомбардир.рувчера в 16:07

Ндомбеле близок к переходу в «Тоттенхэм»

Евро-футбол.рувчера в 15:48

СМИ: «Тоттенхэм» в ближайшее время объявит о переходе Ндомбеле

Матч ТВвчера в 16:35
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин подарил дочери полет на водном парашюте

Обновлено в 04:13
Энергетика

Бензин в России может опять подорожать

Напомним, что цены на бензин были заморожены в 2018 году после соглашения Правительства РФ и нефтяных компаний.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия

Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 03:43
Транспорт

Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту

На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Пешеходы пострадали при столкновении автомобилей в Челябинске

Автомобиль в Челябинске сбил пешеходов на тротуаре после столкновения с другой машиной 26 июня, сообщает 74.ru со ссылкой на ГИБДД города.
Обновлено в 05:38
Авто

Audi презентовал обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 02:42
Политика

Депутата Госдумы не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:12
Экономика

Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году

Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году, если получит госкредит РФ.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Кровля склада горит в Подмосковье

Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Новую разведывательную машину СБРМ представили на «Армии-2019»

На военно-техническом форуме "Армия-2019" представили новую специальную боевую разведывательную машину с радиолокационной станцией "Фара-ВР".
Обновлено в 06:28
Футбол

«Ростов Арена» станет главным стадионом для ФК «Чайка»

«Появление «Чайки» на «Ростов-Арене» станет дополнительной возможностью для донских болельщиков посетить главный стадион области и выразить свою поддержку нашему клубу», — подчеркивается на сайте ФК.
Обновлено в 05:54
Технологии

Apple купила стартап Drive.ai по разработке автомобилей с автопилотами

Во вторник Apple подтвердила возникшие ранее слухи о намерениях компании купить стартап Drive.ai по разработке самоуправляемых автомобилей.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом

В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
Обновлено в 05:45
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Общество

В России могут снизить возраст совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s

Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Экономика

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Обновлено в 05:19
Армия и оружие

В Афганистане погибли двое американских военнослужащих

Обновлено в 01:05
Политика

Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича

Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Экономика

Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка

Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Общество

Выпускникам из Красноярска подарили торт с «надгробиями»

Один из родителей прислал снимок в редакцию и сообщил, что он возмущён формой фотографий выпускников на торте, утверждая, что они похожи на надгробия.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

Обновлено в 03:52
Кино

Умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко

Обновлено в 03:50
Армия и оружие

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

В самопровозглашённой Донецкой народной республике назвали имена сотрудников Службы безопасности Украины, которые причастны к убийству бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 05:46
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Танги Ндомбеле
Французский футболист
Французский футболист, атакующий полузащитник клуба «Олимпик Лион» и сборной Франции.
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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