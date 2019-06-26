Футбол

Источник: «Тоттенхэм» заплатит за Ндомбеле 62 миллиона евроСпорт-Экспресс вчера в 15:43

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 22-летний француз обойдется лондонскому клубу в 62 миллиона евро. Ранее сообщалось, что Ндомбеле интересуется "ПСЖ" и "Ювентус" .
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«Тоттенхэм» согласовал с «Лионом» трансфер Ндомбеле. Покупка станет рекордной для «шпор»

Sport24.ruвчера в 18:52

Ндомбеле близок к переходу в «Тоттенхэм»

Евро-футбол.рувчера в 15:48

СМИ: «Тоттенхэм» в ближайшее время объявит о переходе Ндомбеле

Матч ТВвчера в 16:35

«Тоттенхэм» близок к покупке Н’Домбеле за 62 миллиона. Трансфер может стать для клуба первым за полтора года

Бомбардир.рувчера в 16:07

«Тоттенхэм» близок к подписанию Ндомбеле за 62 млн евро

Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:59

Источник: «Тоттенхэм» заплатит за Ндомбеле 62 миллиона евро

Спорт-Экспрессвчера в 15:43
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Общество

В Подмосковье три выпускника набрали по 300 баллов на ЕГЭ

Три подмосковных выпускника набрали по 300 баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ), сообщили в пресс-службе первого зампреда правительства региона.
Обновлено в 03:02
Экономика

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Обновлено в 05:19
Армия и оружие

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

МВД ДНР назвало Сергея Моторина, который в настоящее время является помощником начальника этого управления, причастным к убийству главы ДНР Александра Захарченко и командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы).
Обновлено в 07:56
Спорт

Иранского двойника Месси обвинили в совращении 23 девушек

Как сообщает Аптепа 3, по меньшей мере 23 женщины обвинили Парастеша в том, что он использовал свое сходство с Лионелем Месси, чтобы переспать с ними.
Обновлено в 05:56
Происшествия

СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова

Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.
Обновлено в 05:54
Политика

В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне

В Московском патриархате объяснили смысл высказываний митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Политика

Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Политика

Путин заявил, что в России по-прежнему мало дорог высокого качества

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Госсовета по вопросу развития автомобильных дорог которое проходит в Кремле.
Обновлено в 07:23
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения автотранспорта.
Обновлено в 07:58
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС

Победителем в самой главной номинации - лучший игрок сезона - стал форвард "Зенита" Артем Дзюба. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Дзюба провел 40 матчей за "Зенит", забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие

Косачев ответил на ультиматум Столтенберга по ДРСМД

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что объединению придется ответить конкретными мерами, если Москва «не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа».
Обновлено вчера в 08:53
Футбол

«Зенит» и «Уфа» поменялись кругами

Согласно изменениям в календаре РПЛ сезона-2019/20, игра 7-го тура «Уфа» — «Зенит» пройдет 24 августа в 16:30 в Уфе, а матч 21-го тура «Зенит» — «Уфа» пройдет в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:01
Общество

Алибасов показал доказательства отравления «Кротом»

Обновлено в 06:50
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Авто

Ravon сертифицировал седан R3 для России

Обновлено в 05:51
Общество

В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
Обновлено в 04:47
Музыка

Трагически погиб последний гитарист «Песняров»

Обновлено в 06:28
Общество

Власти Сан-Франциско запретили электронные сигареты

Американский Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, где решили ввести запрет на все виды и типы электронных сигарет, особенно в общественном месте.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ

Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель, сообщили источники издания theБабель.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Мужчина облил себя бензином рядом со зданием Минстроя в Москве

Мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей у здания Минстроя в центре Москвы, рассказал РБК источник в ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:13
Политика

Путин поздравил Зюганова с юбилеем

Обновлено в 07:26
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено в 06:39
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Общество

Совфед разрешил выращивать опийный мак для производства обезболивающих

В настоящее время культивирование наркосодержащих растений на территории РФ для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ запрещается.
Обновлено в 06:44
Общество

На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий

В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
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Танги Ндомбеле
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Французский футболист, атакующий полузащитник клуба «Олимпик Лион» и сборной Франции.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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