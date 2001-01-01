Источник: «Спартак» был готов перебить предложение «Краснодара» по де ВильенеЧемпионат 03:01

Тонни мог оказаться в другой команде Премьер-Лиги. «Спартак» на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков». Агенты предлагали игрока ещё и «Динамо».

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Источник: «Спартак» был готов перебить предложение «Краснодара» по де Вильене

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