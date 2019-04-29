Источник: Рассказов вернется в общую группу «Спартака» летомРИА Новости 10:02

Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Николай Рассказов из-за травмы выбыл до конца сезона, футболист будет работать в общей группе на летних сборах команды, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Политика Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".

Политика Климкин обвинил советское наследие в несчастье украинцев Дипломат перечислил главные, по его мнению, причины несчастья украинцев: "российская агрессия" и "советское наследие".

Музыка Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

Происшествия Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.

Экономика X5 и Ozon договорились о сотрудничестве Сотрудничество предполагает установку до конца 2020 г. свыше 2000 постаматов и открытие 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятерочка» в большинстве регионов присутствия, сказано в сообщении сторон.

Происшествия Певица МакSим впервые вышла на связь после аварии Известная певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием.

Политика МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».

Авто Стали известны версии нового Mercedes GLS для России Новый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS, недавно представленный на автосалоне в Нью-Йорке, приедет в Россию в двух модификациях: дизельной GLS 400 d и бензиновой GLS 450.

Энергетика Польша нашла замену российскому газу в Израиле Возняк напомнил, что долгие годы страна жила на российском газе. Нынешний контракт с "Газпромом" действует до 2020 года.

Общество Тепло вернется в Москву к концу первых майских праздников Первые праздничные дни мая в московском регионе будут прохладными, но к субботе-воскресенью может потеплеть до 22 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре России.

Армия и оружие Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии Россия четвертый день подряд наносит удары по северо-западным регионам Сирии. Об этом сообщают местные военные источники.

Политика Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.

Политика Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Варвара Караулова рассказала о жизни в колонии и планах на будущее Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к "Исламскому государству"*, дала пресс-конференцию в МИА "Россия сегодня" после условно-досрочного освобождения из колонии.

Здоровье Врач рассказал, как охладиться в жаркую погоду и не заболеть Врач-терапевт общей практики медицинской клиники "Одонт" Амина Кузамишева рассказала, что для того, чтобы охладить помещение и не заболеть, нужно настроить кондиционер так, чтобы он направлял воздух вверх, сообщает РИАМО.

Происшествия В Ярославской области осудили банду педофилов Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.

Футбол Кейперс рассудит «Барселону» и «Ливерпуль» в первой игре полуфинала ЛЧ Голландец Бьорн Кейперс назначен главным арбитром первого матча полуфинала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и английским "Ливерпулем", сообщается на сайте УЕФА.

Общество В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.

Происшествия Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Футбол ЦСКА впервые в истории выиграл молодежное первенство России Молодежная команда ЦСКА досрочно стала чемпионом России. Это случилось благодаря ничейному исходу матча "Спартака" и "Рубина" в 26-м туре.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл не пришли на свадьбу друга Принц Гарри и Меган Маркл хоть и пропустили знаменательное событие, но все же не преминули поздравить пару — они отправили молодоженам роскошный подарок — картину художников Джеймса Голдинга и Майка Снелле.

Авто Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя «АвтоВАЗ» объявил об отзыве автомобилей LADA Vesta CNG из-за глохнущего двигателя.

Футбол Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью RT поделился впечатлениями от судебных разбирательств по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.