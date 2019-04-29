Футбол
Источник: Рассказов вернется в общую группу «Спартака» летомРИА Новости 10:02
Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Николай Рассказов из-за травмы выбыл до конца сезона, футболист будет работать в общей группе на летних сборах команды, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Политика
Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах
Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".
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Музыка
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Обновлено в 03:24
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Происшествия
На Урале при массовом ДТП погибла основатель благотворительного фонда
Одна из основательниц общественного фонда «Благое дело», 55-летняя Рита Севрюгина, погибла при ДТП.
Обновлено в 09:09
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов может провести следующий бой в Абу-Даби 7 сентября
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 состоится в Абу-Даби 7 сентября.
Обновлено в 03:53
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Экономика
X5 и Ozon договорились о сотрудничестве
Сотрудничество предполагает установку до конца 2020 г. свыше 2000 постаматов и открытие 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятерочка» в большинстве регионов присутствия, сказано в сообщении сторон.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Певица МакSим впервые вышла на связь после аварии
Известная певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием.
Обновлено в 02:35
Политика
МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах
По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Авто
Стали известны версии нового Mercedes GLS для России
Новый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS, недавно представленный на автосалоне в Нью-Йорке, приедет в Россию в двух модификациях: дизельной GLS 400 d и бензиновой GLS 450.
Обновлено в 08:19
Энергетика
Польша нашла замену российскому газу в Израиле
Возняк напомнил, что долгие годы страна жила на российском газе. Нынешний контракт с "Газпромом" действует до 2020 года.
Обновлено в 07:57
Общество
Тепло вернется в Москву к концу первых майских праздников
Первые праздничные дни мая в московском регионе будут прохладными, но к субботе-воскресенью может потеплеть до 22 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре России.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии
Россия четвертый день подряд наносит удары по северо-западным регионам Сирии. Об этом сообщают местные военные источники.
Обновлено в 07:06
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Политика
Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы
Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:34
Политика
Варвара Караулова рассказала о жизни в колонии и планах на будущее
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к "Исламскому государству"*, дала пресс-конференцию в МИА "Россия сегодня" после условно-досрочного освобождения из колонии.
Обновлено в 10:08
Здоровье
Врач рассказал, как охладиться в жаркую погоду и не заболеть
Врач-терапевт общей практики медицинской клиники "Одонт" Амина Кузамишева рассказала, что для того, чтобы охладить помещение и не заболеть, нужно настроить кондиционер так, чтобы он направлял воздух вверх, сообщает РИАМО.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Футбол
Кейперс рассудит «Барселону» и «Ливерпуль» в первой игре полуфинала ЛЧ
Голландец Бьорн Кейперс назначен главным арбитром первого матча полуфинала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и английским "Ливерпулем", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 06:14
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Футбол
ЦСКА впервые в истории выиграл молодежное первенство России
Молодежная команда ЦСКА досрочно стала чемпионом России. Это случилось благодаря ничейному исходу матча "Спартака" и "Рубина" в 26-м туре.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл не пришли на свадьбу друга
Принц Гарри и Меган Маркл хоть и пропустили знаменательное событие, но все же не преминули поздравить пару — они отправили молодоженам роскошный подарок — картину художников Джеймса Голдинга и Майка Снелле.
Обновлено в 05:15
Авто
Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя
«АвтоВАЗ» объявил об отзыве автомобилей LADA Vesta CNG из-за глохнущего двигателя.
Обновлено в 01:37
Футбол
Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью RT поделился впечатлениями от судебных разбирательств по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:21
Общество
Иркутские приставы сняли видеоклип о неплательщиках
Обновлено в 08:30
Кино
99,5% от сборов: фильм «Мстители: Финал» бьёт рекорды в России
Новинка Marvel дошла до экранов после переноса на четыре дня Картина "Мстители: Финал" собрала 99,5% всех сборов и предварительных продаж в России 29 апреля, свидетельствуют данные государственной системы учёта продаж билетов в кино (ЕАИС).
Обновлено в 08:21