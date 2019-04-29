Футбол

Источник: Рассказов вернется в общую группу «Спартака» летомРИА Новости 10:02

Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Николай Рассказов из-за травмы выбыл до конца сезона, футболист будет работать в общей группе на летних сборах команды, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Рассказов выбыл на полтора – два месяца

Спорт-Экспресс10:25

Источник: Рассказов вернется в общую группу «Спартака» летом

РИА Новости10:02

Рассказов выбыл до конца сезона

Чемпионат09:22

Источник: Рассказов не поможет «Спартаку» в концовке сезона

Советский спорт09:28

СМИ: Рассказов выбыл до конца сезона

Матч ТВ09:51

«Спартак» потерял Рассказова до конца сезона!

Sport.ru10:13

Рассказов выбыл до конца сезона. У него трещина лодыжки, «Спартак» сообщал об ушибе

Sports.ru09:25
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Политика

Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".
Обновлено в 09:24
Политика

Климкин обвинил советское наследие в несчастье украинцев

Дипломат перечислил главные, по его мнению, причины несчастья украинцев: "российская агрессия" и "советское наследие".
Обновлено в 09:23
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Происшествия

На Урале при массовом ДТП погибла основатель благотворительного фонда

Одна из основательниц общественного фонда «Благое дело», 55-летняя Рита Севрюгина, погибла при ДТП.
Обновлено в 09:09
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов может провести следующий бой в Абу-Даби 7 сентября

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 состоится в Абу-Даби 7 сентября.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина

Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:53
Экономика

X5 и Ozon договорились о сотрудничестве

Сотрудничество предполагает установку до конца 2020 г. свыше 2000 постаматов и открытие 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятерочка» в большинстве регионов присутствия, сказано в сообщении сторон.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Певица МакSим впервые вышла на связь после аварии

Известная певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием.
Обновлено в 02:35
Политика

МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах

По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Авто

Стали известны версии нового Mercedes GLS для России

Новый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS, недавно представленный на автосалоне в Нью-Йорке, приедет в Россию в двух модификациях: дизельной GLS 400 d и бензиновой GLS 450.
Обновлено в 08:19
Энергетика

Польша нашла замену российскому газу в Израиле

Возняк напомнил, что долгие годы страна жила на российском газе. Нынешний контракт с "Газпромом" действует до 2020 года.
Обновлено в 07:57
Общество

Тепло вернется в Москву к концу первых майских праздников

Первые праздничные дни мая в московском регионе будут прохладными, но к субботе-воскресенью может потеплеть до 22 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре России.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии

Россия четвертый день подряд наносит удары по северо-западным регионам Сирии. Об этом сообщают местные военные источники.
Обновлено в 07:06
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Политика

Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы

Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:34
Политика

Варвара Караулова рассказала о жизни в колонии и планах на будущее

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к "Исламскому государству"*, дала пресс-конференцию в МИА "Россия сегодня" после условно-досрочного освобождения из колонии.
Обновлено в 10:08
Здоровье

Врач рассказал, как охладиться в жаркую погоду и не заболеть

Врач-терапевт общей практики медицинской клиники "Одонт" Амина Кузамишева рассказала, что для того, чтобы охладить помещение и не заболеть, нужно настроить кондиционер так, чтобы он направлял воздух вверх, сообщает РИАМО.
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Футбол

Кейперс рассудит «Барселону» и «Ливерпуль» в первой игре полуфинала ЛЧ

Голландец Бьорн Кейперс назначен главным арбитром первого матча полуфинала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и английским "Ливерпулем", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»

Обновлено в 08:45
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Футбол

ЦСКА впервые в истории выиграл молодежное первенство России

Молодежная команда ЦСКА досрочно стала чемпионом России. Это случилось благодаря ничейному исходу матча "Спартака" и "Рубина" в 26-м туре.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл не пришли на свадьбу друга

Принц Гарри и Меган Маркл хоть и пропустили знаменательное событие, но все же не преминули поздравить пару — они отправили молодоженам роскошный подарок — картину художников Джеймса Голдинга и Майка Снелле.
Обновлено в 05:15
Авто

Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя

«АвтоВАЗ» объявил об отзыве автомобилей LADA Vesta CNG из-за глохнущего двигателя.
Обновлено в 01:37
Футбол

Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью RT поделился впечатлениями от судебных разбирательств по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:21
Общество

Иркутские приставы сняли видеоклип о неплательщиках

Обновлено в 08:30
Кино

99,5% от сборов: фильм «Мстители: Финал» бьёт рекорды в России

Новинка Marvel дошла до экранов после переноса на четыре дня Картина "Мстители: Финал" собрала 99,5% всех сборов и предварительных продаж в России 29 апреля, свидетельствуют данные государственной системы учёта продаж билетов в кино (ЕАИС).
Обновлено в 08:21
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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