Футбол
Источник: «Локомотив» поборется с «Зенитом» за защитника «Спортинга» АкуньюREGNUM 06:46
По данным источника, возможность приобретения 27-летнего футболиста изучают московский футбольный клуб «Локомотив» и санкт-петербургская команда «Зенит». При этом в Лиссабоне готовы отпустить игрока за 20 млн евро отступных.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
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