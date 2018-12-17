Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус покинет клуб до конца 2018 года, сообщает "Спорт Бизнес-Онлайн". По информации издания, функционер может занять руководящий пост в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Геркус был назначен на должность гендиректора "Локомотива" летом 2016 года.

Гендиректор «Локомотива» покинет клуб до конца 2018 года

Футбол Футбол Луис пропустит около трех недель из-за травмы Защитник «Атлетико» Филипе Луис получил травму задней поверхности бедра и пропустит около трех недель.

Футбол Футбол В понедельник Айртон станет футболистом «Спартака»

Футбол Футбол «Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира "Торпедо" проведет товарищеский матч с английским "Шеффилдом" - старейшим клубом мира. Об этом сообщает официальный сайт торпедовцев.

Футбол Футбол Кононов рассказал об акциях против Глушакова

Футбол Футбол Кириченко и Томаров получили лицензию категории Pro Главный тренер ФК "Уфа" Дмитрий Кириченко и руководитель аналитического отдела Сергей Томаров успешно сдали выпускные экзамены на получение тренерской лицензии категории Pro! pic.twitter.com/nvNrRzStDL – ФК УФА (@UfaFc) 17 декабря 2018 г. Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Футбол Футбол Ибрагимович дал понять, что останется в MLS

Футбол Футбол Китайский клуб предложил «Барселоне» 65 млн евро за Малкома По информации As, сразу несколько китайских клубов интересуются 21-летним бразильцем, один из них предложил за Малкома 65 миллионов евро.

Футбол Футбол Симеоне: «Уже 2 000 раз говорил, что однажды точно вернусь в „Интер“» Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз заявил, что однажды будет работать в миланском «Интере», за который он выступал в качестве футболиста с 1997 по 1999 годы.

Футбол Футбол Футбольный клуб «Тосно» официально признан банкротом В понедельник объявлено, что футбольный клуб официально признан банкротом.

Футбол Футбол Гарри Кейн: Мы знаем, что способны победить «Боруссию» Нападающий Тоттенхэма Гарри Кейн прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой английская команда сыграет с дортмундской Боруссией.

Футбол Футбол Недвед: «„Ювентусу“ достался сильный соперник» Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Футбол Футбол «Зенит», «МЮ» и «Рома» претендуют на полузащитника «Стяуа» Мана Как утверждает DigiSport, на 20-летнего полузащитника претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».