Футбол
Источник: Бэйл близок к переезду в чемпионат КитаяRT на русском 16:57
Как сообщает Marca, Гарет Бэйл близок к подписанию контракта с китайским клубом «Цзянсу Сунин». По информации источника, спортсмен будет зарабатывать €22 млн в год. Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:25, Вашингтон
Общество
Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля
Обновлено в 01:55
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Здоровье
В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями
Юргенс предлагает использовать зарубежную практику, когда люди посещают не поликлинику, а именно специалиста.
Обновлено в 05:41
Политика
МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT
МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 13:58
Политика
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Происшествия
На свердловского общественника завели дело из-за оскорбления ГИБДД
Возможно, дело было открыто из-за видеоролика Кононова от 12 июня, где тот обвинил главу местного ГИБДД в трусости из-за бездействия в отношении городских мотоциклистов.
Обновлено в 05:42
Музыка
Ольга Бузова упала на сцене и повредила ногу
Телеведущая и певица Ольга Бузова упала во время выступления.
Обновлено в 07:14
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено в 09:46
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено в 14:48
Баскетбол
Расселл Уэстбрук будет готов к тренировочному лагерю
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине
Прохожие обнаружили на обочине дороги в Казани годовалую девочку, сообщили в управлении МВД по Казани.
Обновлено в 14:00
Футбол
Шалимов: хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет жизни
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои высказывания в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который поздравил фанатов и близких легендарного футболиста команды Фёдора Черенкова в день 60-летия со дня его рождения.
Обновлено в 02:33
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика
Трамп заявил, что основания враждовать с Россией у США отсутствуют
Основания враждовать с Россией у Соединенных Штатов отсутствуют.
Обновлено в 17:08
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Политика
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Наука
Микророботов научили атаковать раковые опухоли
Возникшая в результате химическая реакция производила пузырьки водорода, которые позволили капсулам перемещаться вокруг опухоли, постепенно выделяя лекарство.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено в 14:52
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Политика
Зеленский встретился с Волкером
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Аризоне найдено тело мужчины с пришитой женской головой
Всплыла подробность и о том, что сотрудники ФБР нашли обезглавленное тело мужчины, к которому неизвестные «пришили» женскую голову, сообщает Mirror.
Обновлено в 14:11
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено в 14:51
Общество
Путин подписал законы о наказании за нарушения при техосмотре
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые усиливают административную и уголовную ответственность за нарушения в системе технического смотра.
Обновлено в 10:54
Политика
Трамп потребовал реформировать ВТО
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Обновлено в 09:49
Общество
Беглов пригрозил жесткими мерами за срыв сроков ввода соцобъектов
Жесткие меры будут применяться к недобросовестным подрядчикам, затягивающим сроки ввода социальных объектов в Санкт-Петербурге, заявил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 09:08
Наука
Найдена ещё одна причина старения клеток
Обычно человеческие эпителиальные клетки начинают стареть, как только прекращается деление клеток - этот процесс известен как репликативное старение.
Обновлено в 15:47