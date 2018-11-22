Происшествия
Источник. Водитель Соловчук спровоцировал конфликт с Мамаевым
Источник. Водитель Соловчук спровоцировал конфликт с МамаевымВести.Ru13:07
ТАСС, сославшись на источник, знакомый с ситуацией сообщил, что водитель Соловчук первым оскорбил Мамаева и нанес ему удар. Это было зафиксировано на приборе видеорегистрации. Но в ходе следствия водитель дал показания, что подвергся нападению футболиста.
Вести.Ru13:07
с чего всё началось
Водитель Виталий Соловчук, являющийся потерпевшим по делу о драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сам спровоцировал конфликт у гостиницы "Пекин" в центре Москвы.ТАСС10:31
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