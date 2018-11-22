Происшествия

Источник. Водитель Соловчук спровоцировал конфликт с Мамаевым
Вести.Ru
13:07

ТАСС, сославшись на источник, знакомый с ситуацией сообщил, что водитель Соловчук первым оскорбил Мамаева и нанес ему удар. Это было зафиксировано на приборе видеорегистрации. Но в ходе следствия водитель дал показания, что подвергся нападению футболиста.
Вести.Ru13:07
с чего всё началось

Источник: водитель телеведущей сам спровоцировал конфликт с Мамаевым и Кокориным

Водитель Виталий Соловчук, являющийся потерпевшим по делу о драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сам спровоцировал конфликт у гостиницы "Пекин" в центре Москвы.
ТАСС10:31

Подробнее о событии

Водитель телеведущей мог сам спровоцировать драку с Кокориным и Мамаевым

Комсомольская правда13:51

Пострадавший в драке с Кокориным и Мамаевым водитель сам начал конфликт

Известия13:24

Источник. Водитель Соловчук спровоцировал конфликт с Мамаевым

Вести.Ru13:07

СМИ: Водитель Соловчук сам спровоцировал Кокорина и Мамаева на конфликт

RT на русском12:28

СМИ: водитель телеведущей первым оскорбил Мамаева и врезал ему

Московский Комсомолец10:55

Источник: водитель телеведущей сам спровоцировал конфликт с Мамаевым и Кокориным

ТАСС10:31

ТАСС: водитель журналистки «Первого канала» первым ударил Мамаева

Дождь11:21
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Происшествия

Рэпера Хаски арестовали на 12 суток

Обновлено в 15:13
Происшествия

Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев

Обновлено в 15:10
Происшествия

ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после трагедии в Керчи

В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров.
Обновлено в 14:54
Происшествия

Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
Обновлено в 15:14
Происшествия

В Подмосковье подросток погиб под колесами электрички

Подчеркивается, что трагедия произошла в тот момент, когда подросток переходил железнодорожные пути на красный сигнал светофора на станции Истра Рижского направления и был сбит подъехавшим электропоездом.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Отравившийся «Новичком» полицейский рассказал о своем зараженном доме

Бэйли не знает, почему его не спас костюм химзащиты: «Я мог поправить мою маску для лица или очки, когда находился в доме, рукой, которая была в этом [веществе]».
Обновлено в 15:01
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Волгограде

Двое детей погибли в четверг при пожаре в частном доме в Волгограде, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Адвокат заявил об алиби двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя

Обновлено в 14:45
Происшествия

УФСБ провело обыски в миграционном центре в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Едином миграционном центре на улице Красного Текстильщика, 15, проводились оперативно-следственные действия, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по региону.
Обновлено в 14:49
Происшествия

На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 70 миллионов рублей

На восстановление тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потратят порядка 70 миллионов рублей.
Обновлено в 14:38
Происшествия

В российских офисах производителя шин Bridgestone прошли обыски

Обыски прошли в российских офисах японского производителя шин Bridgestone по уголовному делу о неуплате налогов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийской таможни.
Обновлено в 14:58
Происшествия

СК начал проверку после гибели рабочего на стройке в Новой Москве

Следователи организовали проверку в связи с гибелью одного рабочего и травмированием ещё двоих из-за обрушения конструкций на стройке в Новой Москве.
Обновлено в 14:53
Происшествия

СК завершил расследование убийства старейшей работницы Мариинки

Следователи ГСУ СК РФ по Петербургу завершили расследование убийства 93-летней работницы Мариинского театра Нины Мациной.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Неизвестные расстреляли любительскую футбольную команду в Мексике

Неизвестные напали на футболистов любительской команды Taxi Express в мексиканском городе Саламанка, штат Гуанхуато.
Обновлено в 14:32
Происшествия

В Дубае россиянке выставили счет на 15 млн за умершую мать

Клиника в Дубае выставила россиянке счет на 15 млн рублей за умершую мать, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 14:56
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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