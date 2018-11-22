Происшествия

Источник. Водитель Соловчук спровоцировал конфликт с Мамаевым
Вести.Ru
13:07

ТАСС, сославшись на источник, знакомый с ситуацией сообщил, что водитель Соловчук первым оскорбил Мамаева и нанес ему удар. Это было зафиксировано на приборе видеорегистрации. Но в ходе следствия водитель дал показания, что подвергся нападению футболиста.
Вести.Ru13:07
с чего всё началось

Источник: водитель телеведущей сам спровоцировал конфликт с Мамаевым и Кокориным

Водитель Виталий Соловчук, являющийся потерпевшим по делу о драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сам спровоцировал конфликт у гостиницы "Пекин" в центре Москвы.
ТАСС10:31

Подробнее о событии

Водитель телеведущей мог сам спровоцировать драку с Кокориным и Мамаевым

Комсомольская правда13:51

Пострадавший в драке с Кокориным и Мамаевым водитель сам начал конфликт

Известия13:24

Источник. Водитель Соловчук спровоцировал конфликт с Мамаевым

Вести.Ru13:07

СМИ: Водитель Соловчук сам спровоцировал Кокорина и Мамаева на конфликт

RT на русском12:28

СМИ: водитель телеведущей первым оскорбил Мамаева и врезал ему

Московский Комсомолец10:55

Источник: водитель телеведущей сам спровоцировал конфликт с Мамаевым и Кокориным

ТАСС10:31

ТАСС: водитель журналистки «Первого канала» первым ударил Мамаева

Дождь11:21
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Происшествия

Защита намерена обжаловать арест рэпера Хаски за мелкое хулиганство

Обновлено в 18:19
Происшествия

Скотланд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в Солсбери

Полиция Лондона обнародовала новые видеозаписи с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, во время их пребывания в Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев

Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
Обновлено в 17:45
Происшествия

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби

Обновлено в 18:04
Происшествия

ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после трагедии в Керчи

В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров.
Обновлено в 18:05
Происшествия

На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 70 миллионов рублей

На восстановление тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потратят порядка 70 миллионов рублей.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Двое детей погибли во время пожара в частном доме в Волгограде

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в частном доме в Волгограде.
Обновлено в 18:11
Происшествия

Таможня заинтересовалась производителем шин Bridgestone

Сотрудники Балтийской таможни провели обыски в офисах японского производителя шин Bridgestone в Москве и Санкт-Петербурге, а также на производстве компании в Ульяновской области.
Обновлено в 18:34
Происшествия

В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

Обновлено в 17:44
Происшествия

УФСБ провело обыски в миграционном центре в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Едином миграционном центре на улице Красного Текстильщика, 15, проводились оперативно-следственные действия, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по региону.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Боливии

Самолёт авиакомпании Peruvian Airlines экстренно сел в аэропорту боливийского Ла-Паса.
Обновлено в 17:50
Происшествия

Бывший вице-президент «Роснефти» из списка Титова вернулся в Россию

Корпоративный конфликт Бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, включенный в список Титова, вернулся в Россию.
Обновлено в 16:34
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Полиция задержала голландца, прятавшего деньги в стиральной машине

Полиция Амстердама задержала мужчину по подозрениям в отмывании денег, при обыске у него были обнаружены 350 тыс. евро в стиральной машине, сообщает пресс-служба полиции.
Обновлено в 18:33
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СК Петербурга завершил расследование жестокого убийства блокадницы

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении троих петербуржцев, которые жестоко убили и обокрали 93-летнюю пожилую женщину, которая была ветераном ВОВ, жительницей блокадного Ленинграда и старейшим работником Мариинского театра.
Обновлено в 16:26
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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