Происшествия

Источник. Водитель Соловчук спровоцировал конфликт с Мамаевым
Вести.Ru
13:07

ТАСС, сославшись на источник, знакомый с ситуацией сообщил, что водитель Соловчук первым оскорбил Мамаева и нанес ему удар. Это было зафиксировано на приборе видеорегистрации. Но в ходе следствия водитель дал показания, что подвергся нападению футболиста.
Вести.Ru13:07
с чего всё началось

Источник: водитель телеведущей сам спровоцировал конфликт с Мамаевым и Кокориным

Водитель Виталий Соловчук, являющийся потерпевшим по делу о драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сам спровоцировал конфликт у гостиницы "Пекин" в центре Москвы.
ТАСС10:31

Подробнее о событии

Пострадавший в драке с Кокориным и Мамаевым водитель сам начал конфликт

Известия13:24

Источник. Водитель Соловчук спровоцировал конфликт с Мамаевым

Вести.Ru13:07

Адвокат прокомментировал новые данные в деле Мамаева и Кокорина

ФАН12:41

СМИ: Водитель Соловчук сам спровоцировал Кокорина и Мамаева на конфликт

RT на русском12:28

СМИ: водитель телеведущей первым оскорбил Мамаева и врезал ему

Московский Комсомолец10:55

Источник: водитель телеведущей сам спровоцировал конфликт с Мамаевым и Кокориным

ТАСС10:31

ТАСС: водитель журналистки «Первого канала» первым ударил Мамаева

Дождь11:21
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Происшествия

Рэпера Хаски арестовали на 12 суток

Обновлено в 14:03
Происшествия

Задержан начальник управления по работе с личным составом Минобороны

Игры со взятками Начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны полковник Михаил Барышев задержан, рассказал РБК источник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил источник в Минобороны.
Обновлено в 14:01
Происшествия

ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после трагедии в Керчи

В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Волгограде

Двое детей погибли в четверг при пожаре в частном доме в Волгограде, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 13:58
Происшествия

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби

Обновлено в 13:58
Происшествия

В ОСК оценили повреждения «Адмирала Кузнецова» от падения крана

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что восстановление "Адмирала Кузнецова" обойдется в 70 млн рублей.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Обновлено в 14:07
Происшествия

УФСБ провело обыски в миграционном центре в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Едином миграционном центре на улице Красного Текстильщика, 15, проводились оперативно-следственные действия, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по региону.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В российских офисах производителя шин Bridgestone прошли обыски

Обыски прошли в российских офисах японского производителя шин Bridgestone по уголовному делу о неуплате налогов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийской таможни.
Обновлено в 13:48
Происшествия

СК начал проверку после гибели рабочего на стройке в Новой Москве

Следователи организовали проверку в связи с гибелью одного рабочего и травмированием ещё двоих из-за обрушения конструкций на стройке в Новой Москве.
Обновлено в 12:33
Происшествия

СК завершил расследование убийства старейшей работницы Мариинки

Следователи ГСУ СК РФ по Петербургу завершили расследование убийства 93-летней работницы Мариинского театра Нины Мациной.
Обновлено в 13:10
Происшествия

В Петербурге мигранта арестовали за попытку примкнуть к террористам

Обновлено в 13:07
Происшествия

В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 13:24
Происшествия

В Шотландии неизвестный напал с ножом на психиатрическую больницу

На юго-западе Шотландии неизвестный напал с ножом на медсестру психиатрической больницы.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Электричка насмерть сбила подростка на станции «Истра»

Пригородный электропоезд сообщением Царицыно-Шаховская насмерть сбил подростка в районе станции «Истра» Рижского направления МЖД, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Обновлено в 13:59
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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