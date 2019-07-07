Футбол
Истерика Месси. Лео не получил медаль и атаковал судейСпорт-Экспресс 04:01
Аргентина – Чили – 2:1 Удаление капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки с Чили – едва ли не главное, что случилось с ним на турнире в Бразилии. Аргентина – Чили Удаление Месси От Месси все и всегда ждут чего-то особенного. Сборная Аргентины – не исключение.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:56, Вашингтон
Политика
Член партии Зеленского обвинил Киев во вредных действиях в Крыму
Эксперт в сфере экономики и финансов, член партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что Украина, отключая воду неподконтрольным территориям, в том числе в Крыму, вредит гражданам Украины.
Обновлено в 05:12
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Обновлено в 03:08
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179
По меньшей мере 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва, произошедшего в воскресенье в городе Газни на востоке Афганистана.
Обновлено в 05:35
Футбол
«Локомотив» показал раздевалку после победы в Суперкубке России
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Российским военнослужащим с 1 октября повысят зарплаты
С первого октября на 4,3% повысят оклады военнослужащих и зарплаты сотрудников МВД, органов уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, а также таможни.
Обновлено 05 июля в 03:55
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Политика
Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии
Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Футбол
Браими предложил свои услуги «Роме»
По данным Tuttomercatoweb, полузащитник "Порту" Ясин Браими очень хочет перейти в "Рому" и с этой целью предложил римскому клубу свои услуги.
Обновлено в 03:39
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Спорт
Российские регбисты уступили Японии в полуфинале Универсиады
Сборная России по регби-7 проиграла команде Японии в матче 1/2 финала на Универсиаде в Неаполе. Встреча завершилась со счетом 0:14.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ
Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Обновлено 05 июля в 06:54
Политика
Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма
Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.
Обновлено в 05:13
Футбол
Бариста растерялся при виде пришедших за кофе игроков «Ливерпуля»
Парень сильно растерялся, однако смог собраться и принять заказ у скаузеров. Забавная реакция баристы попала в соцсети.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Зеленский раскрыл будущее украинского флота
Украинский президент Владимир Зеленский в День ВМС Украины рассказал, какими он видит Военно-морские силы в ближайшем будущем.
Обновлено в 05:23
Происшествия
23 человека пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде
Обновлено вчера в 19:54
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Путин поприветствовал ветеранов РФ, Белоруссии и Латвии
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии и отметил, что такие мероприятия продолжают традиции боевого братства.
Обновлено в 04:34
Авто
Эксперты развенчали миф о качестве иномарок отечественной сборки
Автоэксперты пришли к выводу, что негативное отношение к автомобилям отечественной сборки основано лишь на стереотипах, ведь никаких реальных различий в автомобилях не наблюдается.
Обновлено в 05:02
Политика
В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 17:51
Кино
Появился новый трейлер «Спасателей»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Компания "Кинологистика" представляет новый дублированный трейлер анимационной ленты "Спасатели".
Обновлено в 02:48
Политика
Иран приготовился захватить британский танкер
В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.
Обновлено 05 июля в 05:46
Происшествия
В Магнитогорске скончалась избитая мужем молодая женщина
Обновлено в 01:46
Единоборства
UFC официально объявила, что проведет турнир в Москве
Первый турнир UFC в России прошел в сентябре 2018 года в Москве. В апреле 2019 года промоушен провел шоу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 01:43
Политика
В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
Обновлено в 04:19
Политика
В Грузии опасаются введения торгового эмбарго Россией
Тбилиси призывает Москву вести дела прагматично Грузинские чиновники выражают обеспокоенность по поводу риска введения Россией торгового эмбарго.
Обновлено в 03:55
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое
Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47