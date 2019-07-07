Футбол

Истерика Месси. Лео не получил медаль и атаковал судейСпорт-Экспресс 04:01

Аргентина – Чили – 2:1 Удаление капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки с Чили – едва ли не главное, что случилось с ним на турнире в Бразилии. Аргентина – Чили Удаление Месси От Месси все и всегда ждут чего-то особенного. Сборная Аргентины – не исключение.
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Месси: Кубок Америки проходит так, чтобы сделать Бразилию чемпионом

Чемпионат03:26

КОНМЕБОЛ ответила на обвинения Месси: «Нужно уметь принимать результат и решения судей»

Sports.ru03:13

КОНМЕБОЛ ответила на обвинения Месси в коррупции

Газета.Ru01:37

КОНМЕБОЛ ответила на заявления Месси. Аргентинец обвинил организаторов Кубка Америки в коррупции

Sport24.ruвчера в 22:59

Южноамериканская конфедерация футбола считает поведение Месси неуважением к организации

ТАСС01:28

Истерика Месси. Лео не получил медаль и атаковал судей

Спорт-Экспресс04:01

КОНМЕБОЛ обвинила Месси в неуважении к организации и Кубку Америки-2019

Матч ТВвчера в 23:28
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:56, Вашингтон
Политика

Член партии Зеленского обвинил Киев во вредных действиях в Крыму

Эксперт в сфере экономики и финансов, член партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что Украина, отключая воду неподконтрольным территориям, в том числе в Крыму, вредит гражданам Украины.
Обновлено в 05:12
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ

Обновлено в 03:08
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179

По меньшей мере 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва, произошедшего в воскресенье в городе Газни на востоке Афганистана.
Обновлено в 05:35
Футбол

«Локомотив» показал раздевалку после победы в Суперкубке России

Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 05:50
Политика

Российским военнослужащим с 1 октября повысят зарплаты

С первого октября на 4,3% повысят оклады военнослужащих и зарплаты сотрудников МВД, органов уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, а также таможни.
Обновлено 05 июля в 03:55
Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Политика

Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии

Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.
Обновлено вчера в 20:14
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Футбол

Браими предложил свои услуги «Роме»

По данным Tuttomercatoweb, полузащитник "Порту" Ясин Браими очень хочет перейти в "Рому" и с этой целью предложил римскому клубу свои услуги.
Обновлено в 03:39
Здоровье

В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов

Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Спорт

Российские регбисты уступили Японии в полуфинале Универсиады

Сборная России по регби-7 проиграла команде Японии в матче 1/2 финала на Универсиаде в Неаполе. Встреча завершилась со счетом 0:14.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ

Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Обновлено 05 июля в 06:54
Политика

Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма

Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.
Обновлено в 05:13
Футбол

Бариста растерялся при виде пришедших за кофе игроков «Ливерпуля»

Парень сильно растерялся, однако смог собраться и принять заказ у скаузеров. Забавная реакция баристы попала в соцсети.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Зеленский раскрыл будущее украинского флота

Украинский президент Владимир Зеленский в День ВМС Украины рассказал, какими он видит Военно-морские силы в ближайшем будущем.
Обновлено в 05:23
Происшествия

23 человека пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде

Обновлено вчера в 19:54
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Политика

Путин поприветствовал ветеранов РФ, Белоруссии и Латвии

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии и отметил, что такие мероприятия продолжают традиции боевого братства.
Обновлено в 04:34
Авто

Эксперты развенчали миф о качестве иномарок отечественной сборки

Автоэксперты пришли к выводу, что негативное отношение к автомобилям отечественной сборки основано лишь на стереотипах, ведь никаких реальных различий в автомобилях не наблюдается.
Обновлено в 05:02
Политика

В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 17:51
Кино

Появился новый трейлер «Спасателей»

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Компания "Кинологистика" представляет новый дублированный трейлер анимационной ленты "Спасатели".
Обновлено в 02:48
Политика

Иран приготовился захватить британский танкер

В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.
Обновлено 05 июля в 05:46
Происшествия

Прокуратура: водитель взорвавшегося бензовоза подвозил 10 туристов

Обновлено в 02:22
Происшествия

В Магнитогорске скончалась избитая мужем молодая женщина

Обновлено в 01:46
Единоборства

UFC официально объявила, что проведет турнир в Москве

Первый турнир UFC в России прошел в сентябре 2018 года в Москве. В апреле 2019 года промоушен провел шоу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 01:43
Политика

В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
Обновлено в 04:19
Политика

В Грузии опасаются введения торгового эмбарго Россией

Тбилиси призывает Москву вести дела прагматично Грузинские чиновники выражают обеспокоенность по поводу риска введения Россией торгового эмбарго.
Обновлено в 03:55
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое

Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено вчера в 09:15
Политика

Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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