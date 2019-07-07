Аргентина – Чили – 2:1 Удаление капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки с Чили – едва ли не главное, что случилось с ним на турнире в Бразилии. Аргентина – Чили Удаление Месси От Месси все и всегда ждут чего-то особенного. Сборная Аргентины – не исключение.

Истерика Месси. Лео не получил медаль и атаковал судей

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