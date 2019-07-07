Футбол

Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки, несмотря на удаление МессиРИА Новости вчера в 17:13

На 37-й минуте капитан аргентинской команды Лионель Месси и чилиец Гари Медель устроили потасовку, за что получили красные карточки. Сборная Аргентины в пятый раз в своей истории завоевала бронзовые награды Кубка Америки, в последний раз аргентинцы побеждали в турнире в 1993 году.
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Марио Диас де Вивар удалил Месси с поля за сильный удар плечом соперника

Sport.ru04:44

Гари Медель: «Согласен с Месси, не думал, что мы получим даже желтую карточку»

Sports.ru04:34

Арбитр матча Аргентина — Чили объяснил, почему удалил Месси и Меделя

Чемпионат04:02

Опубликован рапорт арбитра матча Аргентина — Чили. В нем — причины удаления Месси и Меделя

Sport24.ru05:23

Арбитр объяснил, за что решил удалить Месси в матче Кубка Америки

Матч ТВ04:44

Опубликован рапорт арбитра, в котором объясняется удаление Месси и Меделя

Евро-футбол.ру04:43

Почему удалены Месси и Медель? Официальный рапорт арбитра

Спорт-Экспресс04:20
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Общество

Иван Купала наступает сегодня ночью

В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.
Обновлено вчера в 06:51
Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено вчера в 14:22
Кино

СМИ сообщили о смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса

Обновлено в 05:42
Футбол

Бабаев: у ЦСКА не может быть других задач, кроме побед

Надеюсь, в этом сезоне на этой арене мы вместе будем свидетелями больших побед. У нас не может быть других задач, кроме побед.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово

Экстренные службы проверяют сообщения о трех взрывных устройствах в московском аэропорту Домодедово, передает в воскресенье, 7 июля, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 06:55
Политика

Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

Обновлено в 06:11
Футбол

В «Локомотиве» сообщили об оценке «Барселоной» игры Алексея Миранчука

Игра, проходившая в Москве на стадионе «Динамо», завершилась победой «Локомотива» над «Зенитом» со счетом 3:2. Алексей Миранчук отметился в матче дублем, забив голы на 78-й и 81-й минутах (второй гол полузащитника стал победным).
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Одессе идет спецоперация «Гром»

Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Политика

Досрочные парламентские выборы проходят в Греции

В Греции проходят досрочные парламентские выборы. Сегодня, 7 июля, по всей стране открылись избирательные участки.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским

Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Политика

Россия призвала Иран не осложнять ситуацию вокруг ядерной сделки

Россия призывает Иран не принимать такие действия, которые осложнят ситуацию вокруг ядерной сделки, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»

Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Обновлено вчера в 22:43
Финансы

Официальный курс евро снизился до 71,54 рубля

Официальный курс евро на пятницу снизился на 6,14 копейки — до 71,542 рубля, курс доллара уменьшился на 9,38 копейки, до 63,4013 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено 04 июля в 09:23
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Футбол

Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»

Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

Обновлено вчера в 19:02
Единоборства

На UFC 239 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на пятой секунде

В третьем же по значимости поединке вечера Хорхе Масвидаля уже на 5-й секунде первого раунда нокаутировал непобежденного Бена Аскрена.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье

В Минздраве назвали суточную норму употребления молочных продуктов

В Министерстве здравоохранения назвали оптимальную суточную порцию молочных продуктов, а также объяснили, в каком случае их употребление перестаёт приносить положительный эффект.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла

В Магнитогорске скончалась героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которая четыре раза впадала в кому после того, как ее избил муж.
Обновлено в 07:08
Интернет

Mozilla может стать «интернет-злодеем года»

Компанию Mozilla номинировали на премию «интернет-злодей года».
Обновлено в 06:01
Общество

На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек

Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Анонсированы испытания МС-21 с российским двигателем ПД-14

Иркутский авиационный завод займется созданием еще двух опытных самолетов МС-21, один из которых пройдет испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Политика

Украина впервые в истории получила партию нефти из США

Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.
Обновлено вчера в 13:20
Экономика

РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей

Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:37
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

Партия Зеленского перенесла третий этап своего съезда

Президентская партия «Слуга народа» 7 июля проведет третий этап своего предвыборного съезда, чтобы исключить из избирательного списка некоторых кандидатов в депутаты Верховной Рады на парламентских выборах 21 июля.
Обновлено 05 июля в 06:13
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Гари Медель
Чилийский футболист
Чилийский футболист клуба «Бешикташ», опорный полузащитник. Игрок сборной Чили, за которую провёл более 100 матчей. Действуя на позиции опорного полузащитника и обладая высокой выносливостью, часто подключается к атакам команды и забивает важные голы.
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