Футбол

Сборная России пожелала Кудряшову удачи в новой командеМатч ТВ 03:27

Сборная России по футболу пожелала удачи защитнику Федору Кудряшову, который накануне подписал контакт с турецким клубом «Истанбул Башакшекир».
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Кудряшов: разговоры о трансфере в «Зенит» были, но не более того

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«Вариант перехода в „Зенит“ существовал, но конкретики не было». Первое интервью Кудряшова в Турции

Sport24.ru10:00

СМИ: «Истанбул Башакшехир» предложил Кудряшову контракт с зарплатой 1 млн евро в год

Советский спортвчера в 11:58

Сборная России пожелала Кудряшову удачи в новой команде

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Sports.ru05:07

«Истанбул» объявил о переходе Кудряшова, использовав «Калинку-Малинку»

Soccer.ruвчера в 15:57

Кудряшов перешел в безумную команду – там Робинью и Адебайор, а крышует их Эрдоган

Спорт-Экспресс06:30
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Спорт

12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга

Обновлено в 09:39
Политика

Трамп объявил, что США выходят из ДРСМД

США объявили о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с прицелом на полный выход из него через полгода.
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Происшествия

Шесть студентов МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки

В Москве задержали шесть студентов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ.
Обновлено в 11:20
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Генпрокуратура вновь проведет расследование гибели группы Дятлова

Прокуроры Свердловской области в марте отправятся на Северный Урал, чтобы провести ряд экспертиз и попытаться выяснить причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году.
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Кино

Умерла актриса Валентина Березуцкая

Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено вчера в 15:02
Общество

В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей

Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО

Обновлено вчера в 05:27
Авто

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Российское подразделение японского автопроизводителя Toyota – «Тойота мотор» – объявило об отзыве в России более 84 000 автомобилей Toyota моделей Hilux, Auris, Corolla и Lexus моделей ES350, GX 460, IS250, IS250C, IS-F.
Обновлено в 05:51
Авто

Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России

Российские дилеры Ford начали продажи специальной версии «Ультра Комфорт» для семейства Focus, кроссовера Kuga и седана Mondeo.
Обновлено в 05:50
Гаджеты

Apple устранила ошибку, связанную с приложением FaceTime

Корпорация Apple устранила программную ошибку, связанную с ее приложением для аудио- и видеозвонков FaceTime, которая позволяла постороннему лицу подслушать чужой разговор.
Обновлено в 10:54
Технологии

Хакеры выложили в Сеть 2,2 миллиарда имен и логинов пользователей

Хакеры обнародовали в Сети базу данных пользователей, которая насчитывает 2,2 миллиарда имен и логинов.
Обновлено в 11:00
Политика

Толкнувший Скабееву депутат рады заявил о грозящей ему опасности

Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза всерьез воспринял слова главы Чечни Рамзана Кадырова о возможности получить «звонкую оплеуху», в случае если откажется извиняться перед журналисткой Ольгой Скабеевой.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Суд арестовал шестого фигуранта дела Арашукова о хищении газа

Алан Кяров уже шестой арестованный фигурант громкого дела Арашуковых, в котором замешан отец сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова - Рауль.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева ещё на два месяца

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Происшествия

Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи

Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.
Обновлено в 07:00
Общество

Роспотребнадзор признал массовые отравления в детсадах Москвы

Роспотребнадзор по Москве признал, что в конце 2018 года в детских садах на юго-востоке столицы произошли массовые отравления.
Обновлено в 11:54
Авто

Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Авто

Завод Haval готовится к серийному производству

Тульский завод Haval, строительство которого завершилось в конце лета 2018 года, в настоящее время работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства.
Обновлено в 04:31
Транспорт

«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
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Общество

Власти Петербурга передумали расторгать контракты с «Метростроем»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов решил отозвать уведомление о расторжении контрактов с ОАО «Метрострой» после обращений ветеранов и рабочих.
Обновлено в 11:29
Авто

С рестайлингом Mercedes-Benz V-класса получил новые агрегаты

Немцы провели рестайлинг вэна Mercedes-Benz V-класса, освежив заодно с внешностью и техническую начинку.
Обновлено вчера в 11:09
Шоу-бизнес

В США задержали российскую актрису Ирину Усок

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Происшествия

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено в 11:36
Наука

В Антарктиде обнаружили останки родственника динозавра

В Антарктиде учеными найдены останки древнего животного, предположительно, родственника динозавра. По размерам он больше напоминает игуану.
Обновлено вчера в 10:18
Гаджеты

Samsung случайно показал смартфон со складным экраном

Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
Обновлено в 11:13
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Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России

Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В «Аэрофлоте» наградили экипаж рейса «Сургут — Москва»

Обновлено в 07:37
Авто

Kia Rio X-Line получил увеличенный дорожный просвет

Сегодня, 1 февраля, в России стартовали продажи обновленного кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.
Обновлено в 04:15
Общество

Верховный суд отклонил кассационную жалобу на блокировку Telegram

Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу юристов мессенджера Telegram на решение о его блокировке в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:41
Наука

Ученые назвали имя богатейшего человека в истории

Ученые пришли к выводу, что самым богатым человеком на земле был западноафриканский король Манса Муса, который правил средневековым государством Мали около 30 лет в первой половине IX века.
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Российский футболист, защитник сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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