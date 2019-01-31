Футбол
«Истанбул Башакшехир» представил Кудряшова под «Калинку»Бомбардир.ру вчера в 16:34
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Турецкий клуб объявил о переходе защитника сборной России под «Калинку-малинку»
Sport24.ruвчера в 15:57
СМИ: «Истанбул Башакшехир» предложил Кудряшову контракт с зарплатой 1 млн евро в год
Советский спортвчера в 11:58
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27
В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Торговый центр загорелся в дагестанском Кизляре
В городе Кизляр в Дагестане произошел пожар в трехэтажном торговом центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
Обновлено в 00:28
Транспорт
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Технологии
В работе YouTube произошел технический сбой
Известно, что из-за технических неполадок пользователи не могут осуществлять работу на сайте.
Обновлено вчера в 22:14
Экономика
У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей
Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.
Обновлено вчера в 14:02
Авто
Новый седан Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле Tesla
Судя по тизеру, опубликованному в социальных сетях японского автопроизводителя несколько часов назад, новый Subaru Legacy получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено в 01:12
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Обновлено вчера в 11:06
Транспорт
«Аэрофлот» вернет в меню для эконом-класса вино и пиво
В меню для пассажиров эконом-класса авиакомпании "Аэрофлот" с февраля вернут вино и пиво. Об этом перевозчик сообщил РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель
Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина - врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство.
Обновлено вчера в 15:08
Авто
Toyota начала производство новых Corolla для России
На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Суд арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Amazon по итогам 2018 года получила прибыль в размере $10,1 млрд
Корпорация Amazon зафиксировала чистую прибыль в размере $10,1 млрд по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
На территории байк-центра «Ночных волков» произошел пожар
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Гуайдо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для России
Смена власти в Венесуэле окажется выгодна крупнейшим кредиторам латиноамериканской страны — Китаю и России.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Похищенную картину Куинджи снова вывесят в Третьяковке
Обсудили с В. Гусевым: картина возвращается на выставку в Третьяковку завтра и будет там до ее окончания (01 – 17.02). pic.twitter.com / DWsgXyEcdd — Владислав Кононов (@ Vlad_Kononov) 31 января 2019 г. В свою очередь в галерее заверили, что гарантируют безопасность картины, которая будет возвращена в экспозицию после похищения.
Обновлено вчера в 04:44
Авто
Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
В Чечне скончалась самая пожилая россиянка
Самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет. Об этом заявил её внук Ильяс Абубакаров.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Facebook и Twitter удалили поддерживающие Иран аккаунты
Из социальных сетей Facebook и Twitter были удалены аккаунты, которые якобы вели тайную компанию в поддержку иранских властей.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
«Яндекс.Еда» решила сделать доставку полностью платной
С 1 февраля «Яндекс.Еда» вводит плату за доставку любого заказа.
Обновлено в 01:00
Экономика
Чек среднего роста: траты в январе больше всего увеличились на АЗС
В январе 2019 года вырос средний чек на АЗС, в супермаркетах и в заведениях общепита.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся торговый центр
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Военные пробили протоку в обвале на реке Бурея
Военнослужащие сводного отряда Минобороны пробили протоку в обвале скальных пород на Бурейском водохранилище, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Борца с коррупцией арестовали за многомиллионную взятку
В ноябре 2018 года стало известно, что на счетах арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере главы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю полковника Вадима Надвоцкого нашли миллиард рублей.
Обновлено вчера в 21:19
Интернет
Компания Google платила пользователям за возможность слежки
Корпорация Google платила деньги пользователям за доступ к содержимому смартфона и возможность слежки.
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Москвичи проведут «День без турникетов»
Акцию «День без турникетов» проведут в Москве с 7 по 9 февраля. Ключевой темой мероприятия станет девиз «Создаём будущее».
Обновлено в 00:59
Политика
США дезинформировали ОАЭ об опасной ситуации с российским спутником
Соединенные Штаты ввели Объединенные Арабские Эмираты в заблуждение, сообщив ложную информацию о приближении российского спутника к аппарату YahSat-1B, говорится в документе Астрокосмического научного центра (АНЦ).
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Раскрыта загадка гробницы Тутанхамона
Специалисты, проводившие 10-летнюю реставрацию гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона, рассказали, что загадочные пятна на стенах погребальной комнаты, обнаруженные при ее вскрытии в начале XX века, являются погибшими бактериями.
Обновлено вчера в 23:02