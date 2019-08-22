Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»RT на русском 11:18

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Анатолий Сагалевич
Тонкий металл, обычная черная сталь. Разрушения закономерны, потому что работают бактерии и постепенно съедают металл. А корпус будет стоять. Он мощный, здоровый, думаю, простоит еще несколько десятилетий.
— Анатолий Сагалевич, учёныйИзвестия 11:03
с чего всё началось
«Самой ужасающей зоной разрушения была правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана», — цитирует специалиста Парка Стивенсона Atlantic Productions
.
Известия11:03

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Опубликованы кадры «ужасающих» повреждений «Титаника»

URA.Ru12:03

В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Газета.Ru13:10

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РБК07:32

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Исследователи засняли повреждения «Титаника»

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Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» шокировал ученых

Ридусвчера в 19:28
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