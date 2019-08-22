Общество
Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»РИА Новости 09:00
Компания Triton Submarines опубликовала видеозапись первого за 14 лет пилотируемого погружения к "Титанику". В опубликованном отчете экспедиции отмечается, что коррозия и микроорганизмы сильно повредили корпус корабля.
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Тонкий металл, обычная черная сталь. Разрушения закономерны, потому что работают бактерии и постепенно съедают металл. А корпус будет стоять. Он мощный, здоровый, думаю, простоит еще несколько десятилетий.
— Анатолий Сагалевич, учёныйИзвестия 11:03
с чего всё началось
«Самой ужасающей зоной разрушения была правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана», — цитирует специалиста Парка Стивенсона Atlantic Productions.Известия11:03
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