с чего всё началось

Тонкий металл, обычная черная сталь. Разрушения закономерны, потому что работают бактерии и постепенно съедают металл. А корпус будет стоять. Он мощный, здоровый, думаю, простоит еще несколько десятилетий.

Компания Triton Submarines опубликовала видеозапись первого за 14 лет пилотируемого погружения к "Титанику". В опубликованном отчете экспедиции отмечается, что коррозия и микроорганизмы сильно повредили корпус корабля.

Футбол Брага — Спартак 0:0 (1-й тайм) Московский "Спартак" проведет первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против португальской "Браги".

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой.

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Наука Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39% В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Политика Зеленский призвал 23 августа раскрасить планету в желто-синие цвета Президент Украины Владимир Зеленский напомнил своим гражданам, что 23 августа в стране отмечается День государственного флага.

Хоккей «Адмирал» переиграл клуб из Словакии в контрольном матче 28 августа «Адмирал» проведет заключительный контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону, соперником команды станет московский «Спартак».

Происшествия В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.

Политика Канада высказалась против возвращения России в G8 Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.

Политика Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».

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Происшествия В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».

Происшествия Российский дальнобойщик проехал 800 километров ради спасения котенка Дальнобойщик из Саратова Александр Ермолаев проехал 800 километров, чтобы спасти раненого котенка. Об этом сообщает портал Ufa1.ru.

Технологии Открыта регистрация на олимпиаду Кружкового движения НТИ 22 августа начинается прием заявок на первую командную инженерную олимпиаду.

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