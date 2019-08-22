Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»Газета.Ru 13:10
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости". Видеозапись опубликовала компания Triton Submarines. На ней видно, насколько корпус корабля повредили коррозия и микроорганизмы.
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Тонкий металл, обычная черная сталь. Разрушения закономерны, потому что работают бактерии и постепенно съедают металл. А корпус будет стоять. Он мощный, здоровый, думаю, простоит еще несколько десятилетий.
— Анатолий Сагалевич, учёныйИзвестия 11:03
с чего всё началось
«Самой ужасающей зоной разрушения была правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана», — цитирует специалиста Парка Стивенсона Atlantic Productions.Известия11:03
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Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
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Медики назвали способы лечения синдрома беспокойных ног, а также назвали причины его возникновения.
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Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
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Пострадавший в инциденте с Макгрегором прокомментировал случившееся
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Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»
Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
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Обновлено в 09:13