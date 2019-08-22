Общество

В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»Газета.Ru 13:10

Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости". Видеозапись опубликовала компания Triton Submarines. На ней видно, насколько корпус корабля повредили коррозия и микроорганизмы.
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Анатолий Сагалевич
Тонкий металл, обычная черная сталь. Разрушения закономерны, потому что работают бактерии и постепенно съедают металл. А корпус будет стоять. Он мощный, здоровый, думаю, простоит еще несколько десятилетий.
— Анатолий Сагалевич, учёныйИзвестия 11:03
с чего всё началось
«Самой ужасающей зоной разрушения была правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана», — цитирует специалиста Парка Стивенсона Atlantic Productions
.
Известия11:03

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Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

РИА Новости09:00

В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Газета.Ru13:10

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

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Исследователи опубликовали видео с разрушающимся «Титаником»

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Опубликованы кадры «ужасающих» повреждений «Титаника»

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