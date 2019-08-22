Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»RT на русском 11:18

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Анатолий Сагалевич
Тонкий металл, обычная черная сталь. Разрушения закономерны, потому что работают бактерии и постепенно съедают металл. А корпус будет стоять. Он мощный, здоровый, думаю, простоит еще несколько десятилетий.
— Анатолий Сагалевич, учёныйИзвестия 11:03
с чего всё началось
«Самой ужасающей зоной разрушения была правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана», — цитирует специалиста Парка Стивенсона Atlantic Productions
.
Известия11:03

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Опубликованы кадры «ужасающих» повреждений «Титаника»

URA.Ru12:03

В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Газета.Ru13:10

Исследователи показали видео с разрушениями «Титаника» на дне моря

РБК07:32

107 лет под водой: опубликованы кадры жутких повреждений «Титаника»

ТК Звезда11:23

Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

РИА Новости09:00

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

RT на русском11:18

Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» шокировал ученых

Ридусвчера в 19:28
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:43, Ашберн
Единоборства

Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре

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Гаджеты

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Популярность планшетов в России снижается: в первой половине 2019-го их продажи в штуках сократились на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 17:01
Космос

Робота «Федора» отправили на орбиту

Благодарю, товарищ Генеральный! https: / / t.co / D3mcZAsyGq — FEDOR (@ FEDOR37516789) August 22, 2019 Российский андроидный робот FEDOR с позывным Skybot-F850 предназначен для ремонта внутри станции и в открытом космосе.
Обновлено в 03:08
Футбол

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Президент "Урала" Григорий Иванов назвал годовой бюджет екатеринбуржцев.
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Происшествия

Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

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Культура

Умер заслуженный артист Виктор Власов

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Здоровье

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Обновлено в 09:35
Кино

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Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие

Премьер-министр Польши призвал создать новую базу НАТО в стране

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что необходимо увеличить число американских военнослужащих в стране, а также создать новую базу НАТО.
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Политика

Меркель и Джонсон возражают против возвращения России в G7

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказались против возможного воссоединения G8 на данном историческом этапе.
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик

Обновлено в 17:05
Происшествия

Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено в 18:37
Здоровье

В России появились опасные комары из Египта и Юго-Восточной Азии

О риске для жителей России заразиться смертельными тропическими болезнями написала 23 августа газета «Известия».
Обновлено в 20:35
Общество

Беглов рассказал о строительстве новых школ и детсадов в Петербурге

Отмечается, что в ближайшие пять лет с учетом роста населения Петербургу понадобятся еще 84 новых школы и 169 детских садов.
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Происшествия

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Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Происшествия

В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании

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Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму

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Обновлено в 03:40
Экономика

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
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Вышел трейлер фильма о домогательствах в Fox News с Марго Робби

Студия Lionsgate первый тизерный трейлер драмы о домогательствах в Fox News Bombshell.
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Шоу-бизнес

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31-летний Никита Ефремов практически все лето провел в Италии в компании Марии Иваковой.
Обновлено в 18:00
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Футбол

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Экономика

Медведев запустил вторую установку по переработке нефти на «Танеко»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
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Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Турецкие колонны с военной техникой прибыли в южные районы Идлиба

Обновлено в 13:45
Армия и оружие

Россия обвинила США в провоцировании начала гонки вооружений

Мир оказался на грани неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США.
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