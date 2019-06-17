Экономика
Исследователи выяснили, зачем россиянам микрозаймыВечерняя Москва 15 июня в 20:23
Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.РИА Новости15 июня в 20:30
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Исследование: россияне берут микрозаймы для покупок товаров первой необходимости
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Прыгали из кабинок: в Кузбассе «взбесилось» колесо обозрения
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