Экономика
Исследователи выяснили, зачем россиянам микрозаймыВечерняя Москва вчера в 20:23
Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
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Почти половина клиентов микрофинансовых организаций берет займы для покупки товаров первой необходимости
Реальное времявчера в 23:46
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