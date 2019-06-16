Экономика

Исследователи выяснили, зачем россиянам микрозаймыВечерняя Москва вчера в 20:23

Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
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Почти половина клиентов микрофинансовых организаций берет займы для покупки товаров первой необходимости

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Аналитики рассказали, для каких целей россияне чаще всего берут микрокредиты

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Эксперты выяснили, зачем россияне берут микрозаймы

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Исследователи выяснили, зачем россиянам микрозаймы

Вечерняя Москвавчера в 20:23

Исследование: Половина клиентов МФО берет займы для покупки товаров первой необходимости

ПРАЙМвчера в 20:15
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Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
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Новое правительство Молдавии продолжит реализацию подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
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Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве политика

Полицейские ФРГ задержали еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке.
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Сын Бари Алибасова рассказал о его состоянии

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Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.
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Галина Волчек госпитализирована в Москве

Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
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«Реал» и «Ювентус» предложили «Ливерпулю» около 170 млн за Салаха

По информации издания, клубы предложили «Ливерпулю» около 168 млн евро за 27-летнего египетского футболиста, но Салах пока что отказался покидать мерсисайдскую команду.
Обновлено в 06:35
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В Крыму погиб спортсмен из Мурманска

18-летний спортсмен из Мурманска, погиб в горах Крыма.
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Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции

Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
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Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.
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Соловьев присоединился к просьбе не верить фейковым новостям о Чемодановке

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Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
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Баскетболист Понкрашов покинул УНИКС

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В Чемодановке сложная ситуация: произошел поджег — пишут СМИ

Региональные СМИ сообщают, что в Пензенской области неспокойно после драки, возникшей на бытовой почве в населенном пункте Чемодановке.
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