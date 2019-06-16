Исследователи выяснили, зачем россиянам микрозаймыВечерняя Москва вчера в 20:23

Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.

Игры На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».

Хоккей Петерссон подписал контракт с московским «Динамо» Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.

Политика Правительство Молдавии продолжит реализацию соглашения с ЕС Новое правительство Молдавии продолжит реализацию подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Происшествия В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре Киева В полиции пояснили, что, предположительно, взрыв произошел в результате утечки газа в одном из гаражей, находившихся во дворе среди жилых домов.

Автоспорт Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана» Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».

Происшествия Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве политика Полицейские ФРГ задержали еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке.

Общество Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.

Политика В Германии раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России Грегор Гизи – депутат Бундестага - подверг резкой критике политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель в отношении России.

Единоборства Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.

Общество Галина Волчек госпитализирована в Москве Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.

Футбол «Реал» и «Ювентус» предложили «Ливерпулю» около 170 млн за Салаха По информации издания, клубы предложили «Ливерпулю» около 168 млн евро за 27-летнего египетского футболиста, но Салах пока что отказался покидать мерсисайдскую команду.

Происшествия Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.

Шоу-бизнес Диана Арбенина не разрешает своим детям заводить Instagram Сын мечтает стать математиком, а девочка — оператором, но певица не разрешает заводить Instagram.

Шоу-бизнес Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.

Происшествия Соловьев присоединился к просьбе не верить фейковым новостям о Чемодановке Российский журналист Владимир Соловьев опубликовал на своем телеграмм-канале пост с топ-5 фейковых новостей о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области.

Религия Православные христиане отмечают День Святой Троицы Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.