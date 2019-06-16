Экономика

Исследователи выяснили, зачем россиянам микрозаймыВечерняя Москва вчера в 20:23

Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
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Аналитики рассказали, для каких целей россияне чаще всего берут микрокредиты

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Исследователи выяснили, зачем россиянам микрозаймы

Вечерняя Москвавчера в 20:23

Эксперты выяснили, на что граждане берут микрозаймы

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Почти половина клиентов микрофинансовых организаций берет займы для покупки товаров первой необходимости

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Нам микрозайм строить и жить помогает. МФО стали неотъемлемой частью жизни россиян

Версия.Инфо03:57

Исследование: Половина клиентов МФО берет займы для покупки товаров первой необходимости

ПРАЙМвчера в 20:15
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:55, Вашингтон
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Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Обновлено вчера в 15:33
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Отправление пассажирского поезда № 738 Брянск-Москва со станции Брянск-Орловский было задержано из-за того, что при трогании состава у него отцепился один из вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
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Цыгане начали покидать Пензенскую область после драки и убийства в Чемодановке

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Под Саратовом сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих

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Общество

Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня

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Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.
Обновлено 14 июня в 08:27
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Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин

Обновлено в 04:55
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В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба объявил об уходе из клуба.
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Новейший бронеавтомобиль «Тигр Next» впервые попал на видео

На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит Бронеавтомобиль «Тигр Next» АМН-2.
Обновлено 14 июня в 07:56
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Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек

15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.
Обновлено в 05:54
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге перенесли на месяц

Опрос горожан, который определит место для строительства храма в Екатеринбурге, собираются провести в сентябре.
Обновлено в 06:45
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Экипаж Сироткина сошёл с гонки «24 часа Ле-Мана» из-за аварии

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Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем

Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие

В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации

В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
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Звезда картин «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Экипаж» Александра Яковлева в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с раком.
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Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке

Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено вчера в 09:44
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
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В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.
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Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

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Идея поехать в Горный Алтай посетила нас, когда мы увидели невероятно красивые фотографии из этого региона России.
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Армия и оружие

Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО

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Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith

Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
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Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

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Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу

Наблюдательный пункт Вооружённых сил Турции подвергся миномётному обстрелу в Идлибе на севере Сирии.
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