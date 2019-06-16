Экономика
Исследователи выяснили, зачем россиянам микрозаймыВечерняя Москва вчера в 20:23
Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
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Почти половина клиентов микрофинансовых организаций берет займы для покупки товаров первой необходимости
Реальное времявчера в 23:46
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Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
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Эрдоган уточнил сроки поставок С-400
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с Владимиром Путины поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, они могут начаться в первой половине июля, сообщает CNN Turk.
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Обновлено вчера в 16:55
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У пассажирского поезда Брянск-Москва на ходу отцепился вагон
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При обстреле сирийского Идлиба пострадали военные из Турции
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Спорт
Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей
В Москве в спортивном комплексе ЦСКА 15 июня прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
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