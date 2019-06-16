Исследователи выяснили, зачем россиянам микрозаймыВечерняя Москва вчера в 20:23

Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.

Происшествия Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.

Армия и оружие В ДНР опасаются, что силовики устроят провокации для срыва перемирия В управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики опасаются провокаций со стороны украинских силовиков в районе Донецка, которая может спровоцировать срыв очередного перемирия в Донбассе.

Армия и оружие Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.

Гаджеты На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».

Шоу-бизнес Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа» Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».

Общество В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех» Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.

Религия Епархия Екатеринбурга отказалась от строительства храма в сквере В Екатеринбургской епархии заявили об отказе от права строить храм святой великомученицы Екатерины в сквере у Театра драмы.

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Шоу-бизнес Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.

Политика В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".

Политика В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими 12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.

Политика Эрдоган уточнил сроки поставок С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с Владимиром Путины поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, они могут начаться в первой половине июля, сообщает CNN Turk.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Происшествия У пассажирского поезда Брянск-Москва на ходу отцепился вагон У пассажирского поезда в Москву вчера при отправлении со станции Брянск - Орловский отцепился вагон.

Армия и оружие При обстреле сирийского Идлиба пострадали военные из Турции В Сирии подвергся обстрелу наблюдательный пункт турецких военных в районе Ас-Шариа в зоне деэскалации в Идлибе.

Единоборства Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.

Футбол Игрок «Тамбова» переходит в «Химки» Полузащитник "Тамбова" Андрей Мурнин продолжит карьеру в "Химках". 34-летний футболист уже тренируется вместе с подмосковным клубом.