Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах РоссииРБК 02:49

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
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Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по приросту населения

Известия03:44

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

РИА Новостивчера в 20:01

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Российская газета02:39

Подмосковье названо одним из регионов‐лидеров по приросту населения

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Курганская область оказалась в хвосте рейтинга демографии из-за нехватки женщин

URA.Ru03:26

За два года Тульская область потеряла 30 тысяч населения

Московский Комсомолец01:03

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

РБК02:49
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Политика

В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

8 апреля все трое были освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, несмотря на то что за несколько дней до этого Мещанский районный продлил срок домашнего ареста.
Обновлено в 03:24
Футбол

Саркисов получил травму бедра в матче со «Спартаком»

Нападающий Енисея Артур Саркисов получил травму задней поверхности бедра в игре со Спартаком.
Обновлено в 03:42
Экономика

Провинция КНР Цзянсу намерена сотрудничать с Россией в сфере инноваций

Китайская провинция Цзянсу, расположенная на востоке страны, заинтересована в укреплении сотрудничества с Россией в сфере инноваций, заявил заведующий отделом по внешним связям Департамента коммерции провинции Чэнь Сяодун.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Москве украли картину Левитана за два миллиона рублей, пишут СМИ

На прошлой неделе Чваль обнаружил, что картину выставили на продажу на сайте аукционного дома "Литфонд".
Обновлено в 03:45
Футбол

Олег Кононов: «Если трибуны свистят, значит, мы не так играем»

Обновлено вчера в 14:28
Политика

Белый дом сообщил детали разговора Трампа и Зеленского

Белый дом подтвердил телефонный разговор президента США Дональда Трампа и лидера голосования на выборах президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

Зеленский пообещал разогнать генштаб Украины

Украинскую армию ожидают кардинальные перемены.
Обновлено вчера в 18:53
Авто

Чиновники Колымы закупают запчасти на Cadillac

Чиновники администрации Ягодинского городского округа Магаданской области, судя по всему, передвигаются по территории муниципалитета на автомобиле Cadillac Escalade.
Обновлено в 01:58
Общество

В Челябинске цыгане разграбили «Вещеворот» с одеждой

Значит, вещи пошли по назначению, для остро нуждающихся цыган.
Обновлено в 01:21
Политика

Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов

Обновлено в 03:23
Общество

В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении

Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290

Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290, среди них по меньшей мере 35 иностранцев. Ранения получили около 500 человек.
Обновлено в 02:00
Транспорт

Минтранс изменит метод учета регулярности авиарейсов

Новые нормы учета регулярности авиарейсов разрабатывают в Минтрансе. Об этом «Известиям» рассказали в самом ведомстве.
Обновлено вчера в 19:21
Шоу-бизнес

Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены

Ранее Лолита внесла ясность в сообщения о проблемах со здоровьем.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Музыка

Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Авто

В России заметно упали продажи люксовых автомобилей

Всего в первом квартале 2019 года в России продали 269 новых люксовых автомобилей.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ

Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 01:29
Общество

На Кубани открыли реконструированный казачий кадетский корпус

«Убежден, благодаря глубоким знаниям и серьезному патриотическому воспитанию учащиеся кадетского казачьего корпуса вырастут широко образованными, обладающими активной жизненной позицией людьми, выберут профессиональный путь и будут вносить свой личный вклад в развитие России, защиту безопасности и интересов Отечества», – подчеркнул глава государства.
Обновлено вчера в 10:50
Общество

«Космические» яйца. Рассказываем, как правильно их красить

В предверии праздника барнаульский блогер Елена Иконникова (@elena_ikonnikova90) поделилась рецептом «космических» яиц.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол

Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»

Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Энергетика

WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти

Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Космос

«Роскосмос» опубликовал в Сети «музыку» пульсаров

Обновлено в 03:15
Общество

Дети ямальских депутатов за год заработали три миллиона рублей

Несовершеннолетние дети депутатов Заксобрания Ямала за 2018 год в общей сумме заработали почти три миллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:51
Футбол

Бензема установил клубный рекорд «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (3:0). Француз стал автором восьми последних голов мадридской команды.
Обновлено в 03:39
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