Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах РоссииРБК 02:49
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
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Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста
8 апреля все трое были освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, несмотря на то что за несколько дней до этого Мещанский районный продлил срок домашнего ареста.
Обновлено в 03:24
Футбол
Саркисов получил травму бедра в матче со «Спартаком»
Нападающий Енисея Артур Саркисов получил травму задней поверхности бедра в игре со Спартаком.
Обновлено в 03:42
Экономика
Провинция КНР Цзянсу намерена сотрудничать с Россией в сфере инноваций
Китайская провинция Цзянсу, расположенная на востоке страны, заинтересована в укреплении сотрудничества с Россией в сфере инноваций, заявил заведующий отделом по внешним связям Департамента коммерции провинции Чэнь Сяодун.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Москве украли картину Левитана за два миллиона рублей, пишут СМИ
На прошлой неделе Чваль обнаружил, что картину выставили на продажу на сайте аукционного дома "Литфонд".
Обновлено в 03:45
Футбол
Олег Кононов: «Если трибуны свистят, значит, мы не так играем»
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Белый дом сообщил детали разговора Трампа и Зеленского
Белый дом подтвердил телефонный разговор президента США Дональда Трампа и лидера голосования на выборах президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Зеленский пообещал разогнать генштаб Украины
Украинскую армию ожидают кардинальные перемены.
Обновлено вчера в 18:53
Авто
Чиновники Колымы закупают запчасти на Cadillac
Чиновники администрации Ягодинского городского округа Магаданской области, судя по всему, передвигаются по территории муниципалитета на автомобиле Cadillac Escalade.
Обновлено в 01:58
Общество
В Челябинске цыгане разграбили «Вещеворот» с одеждой
Значит, вещи пошли по назначению, для остро нуждающихся цыган.
Обновлено в 01:21
Общество
В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении
Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290
Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290, среди них по меньшей мере 35 иностранцев. Ранения получили около 500 человек.
Обновлено в 02:00
Транспорт
Минтранс изменит метод учета регулярности авиарейсов
Новые нормы учета регулярности авиарейсов разрабатывают в Минтрансе. Об этом «Известиям» рассказали в самом ведомстве.
Обновлено вчера в 19:21
Шоу-бизнес
Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Ранее Лолита внесла ясность в сообщения о проблемах со здоровьем.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Музыка
Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Авто
В России заметно упали продажи люксовых автомобилей
Всего в первом квартале 2019 года в России продали 269 новых люксовых автомобилей.
Обновлено в 02:34
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ
Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 01:29
Общество
На Кубани открыли реконструированный казачий кадетский корпус
«Убежден, благодаря глубоким знаниям и серьезному патриотическому воспитанию учащиеся кадетского казачьего корпуса вырастут широко образованными, обладающими активной жизненной позицией людьми, выберут профессиональный путь и будут вносить свой личный вклад в развитие России, защиту безопасности и интересов Отечества», – подчеркнул глава государства.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
«Космические» яйца. Рассказываем, как правильно их красить
В предверии праздника барнаульский блогер Елена Иконникова (@elena_ikonnikova90) поделилась рецептом «космических» яиц.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол
Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»
Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Энергетика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти
Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Космос
«Роскосмос» опубликовал в Сети «музыку» пульсаров
Обновлено в 03:15
Общество
Дети ямальских депутатов за год заработали три миллиона рублей
Несовершеннолетние дети депутатов Заксобрания Ямала за 2018 год в общей сумме заработали почти три миллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:51
Футбол
Бензема установил клубный рекорд «Реала»
Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (3:0). Француз стал автором восьми последних голов мадридской команды.
Обновлено в 03:39