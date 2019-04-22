Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах РоссииРБК 02:49

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
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В Севастополе прокомментировали лидерство города в демографическом рейтинге России

RT на русском09:58

России предрекли изменение национального состава из-за выходцев с Кавказа

URA.Ru06:52

Названы регионы — лидеры по приросту и убыли населения

РИА Новостивчера в 20:01

«РИА Новости»: названы российские регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Коммерсантъ04:02

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

РБК02:49

Названы регионы России, лидирующие по приросту и убыли населения

ФАН00:11

Эксперт объяснил лидерство Севастополя в рейтинге демографии

Известия06:24
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
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Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Обновлено в 11:14
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Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина

Обновлено в 12:01
Культура

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Происшествия

В деле об убийстве следователя Шишкиной появилась новая версия

Обновлено в 12:24
Политика

ЦИК Украины обработал три четверти протоколов

Обновлено вчера в 22:55
Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу

Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Рядом с вокзалом в английском Дерби вспыхнул пожар

Обновлено в 12:33
Здоровье

Около 42 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года

Пресс-служба министерства здравоохранения Украины сообщает, что почти 42 тысячи человек с начала 2019 года заболели корью.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В Черногории военных арестовали за контрабанду кокаина на сумму 5 миллионов евро

ИА «Ореанда-Новости» В Черногории спецпрокуратура завела уголовное дело по факту незаконного ввоза в страну 60 килограммов кокаина на сумму 5 миллионов евро и создание преступной группировки.
Обновлено в 12:48
Политика

В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

ООН: Свыше 32 тыс. человек покинули Триполи из-за боевых действий

Более 32 тыс. человек покинули свои жилища из-за боевых действий, продолжающихся в районе Триполи, заявило 22 апреля руководство ливийского отделения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на своей странице в Twitter.
Обновлено в 12:11
Политика

Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»

Юриста смутил то факт, что прокурор отказался предоставить суду стул, которым Кокорин ударил чиновника Пака.
Обновлено в 12:00
Политика

В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:13
Общество

В Британии отыскали гигантского осла

Пятилетний осел Деррик в Британии может оказаться самым крупным ослом в мире, сообщает Nottinghamshire Live.
Обновлено в 12:28
Кино

Вторая серия «Игры престолов» появилась в Сети до премьеры

Техническая ошибка программы частной подписки Amazon Prime привела к появлению второй серии восьмого, финального сезона сериала «Игра престолов» в Сети ещё до официальной премьеры.
Обновлено вчера в 20:38
Политика

Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну

Государственная погранслужба Украины заявила, что у бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда в страну.
Обновлено в 13:04
Политика

В Киеве начался митинг в поддержку Порошенко

Обновлено в 12:40
Происшествия

Новгородские власти опровергли информацию о забастовке медиков

Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» сообщил в Twitter, что сотрудники скорой помощи в Окуловке начали «итальянскую забастовку».
Обновлено в 12:22
Футбол

Аршавин рассказал о самых значимых матчах в карьере

Обновлено в 11:55
Экономика

Банк «Открытие» списал по 5 тысяч у неактивных клиентов «Бинбанка»

Банк «Открытие» списал по 5 тысяч рублей со «спящих» счетов клиентов санируемого им «Бинбанка» (до марта 2018 года принадлежал Михаилу Шишханову и Михаилу Гуцериеву, потом перешел под контроль ЦБ).
Обновлено в 11:38
Происшествия

Оползень обрушил жилой дом в Стамбуле

Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня. Сейчас на месте работают спецслужбы.
Обновлено в 10:35
Наука

Установлена повышающая эффективность тренировок доза кофеина

Обновлено в 04:50
Политика

Владимир Путин на два дня приедет в Петербург

Обновлено в 12:33
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись

Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Авто

«Группа ГАЗ» запустила специальные программы на покупку автобусов «Вектор Next»

Обновлено в 10:30
Политика

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру

Ранее стало известно, что в Генпрокуратуру Украины на допрос вызвали в том числе Бориса Ложкина, бывшего руководителя администрации Петра Порошенко, действующего заместителя главы АП Алексея Филатова и Валерию Гонтареву.
Обновлено в 10:48
Игры

CDPR: Cyberpunk 2077 сильно изменилась со времени показа на E3 2018

Обновлено в 08:05
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