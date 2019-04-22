Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах РоссииРБК 02:49
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
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Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Обновлено в 11:14
Политика
Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина
Обновлено в 12:01
Культура
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика
ЦИК Украины обработал три четверти протоколов
Обновлено вчера в 22:55
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу
Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Рядом с вокзалом в английском Дерби вспыхнул пожар
Обновлено в 12:33
Здоровье
Около 42 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года
Пресс-служба министерства здравоохранения Украины сообщает, что почти 42 тысячи человек с начала 2019 года заболели корью.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Черногории военных арестовали за контрабанду кокаина на сумму 5 миллионов евро
ИА «Ореанда-Новости» В Черногории спецпрокуратура завела уголовное дело по факту незаконного ввоза в страну 60 килограммов кокаина на сумму 5 миллионов евро и создание преступной группировки.
Обновлено в 12:48
Политика
В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
ООН: Свыше 32 тыс. человек покинули Триполи из-за боевых действий
Более 32 тыс. человек покинули свои жилища из-за боевых действий, продолжающихся в районе Триполи, заявило 22 апреля руководство ливийского отделения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на своей странице в Twitter.
Обновлено в 12:11
Политика
Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»
Юриста смутил то факт, что прокурор отказался предоставить суду стул, которым Кокорин ударил чиновника Пака.
Обновлено в 12:00
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Общество
В Британии отыскали гигантского осла
Пятилетний осел Деррик в Британии может оказаться самым крупным ослом в мире, сообщает Nottinghamshire Live.
Обновлено в 12:28
Кино
Вторая серия «Игры престолов» появилась в Сети до премьеры
Техническая ошибка программы частной подписки Amazon Prime привела к появлению второй серии восьмого, финального сезона сериала «Игра престолов» в Сети ещё до официальной премьеры.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну
Государственная погранслужба Украины заявила, что у бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда в страну.
Обновлено в 13:04
Политика
В Киеве начался митинг в поддержку Порошенко
Обновлено в 12:40
Происшествия
Новгородские власти опровергли информацию о забастовке медиков
Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» сообщил в Twitter, что сотрудники скорой помощи в Окуловке начали «итальянскую забастовку».
Обновлено в 12:22
Футбол
Аршавин рассказал о самых значимых матчах в карьере
Обновлено в 11:55
Экономика
Банк «Открытие» списал по 5 тысяч у неактивных клиентов «Бинбанка»
Банк «Открытие» списал по 5 тысяч рублей со «спящих» счетов клиентов санируемого им «Бинбанка» (до марта 2018 года принадлежал Михаилу Шишханову и Михаилу Гуцериеву, потом перешел под контроль ЦБ).
Обновлено в 11:38
Происшествия
Оползень обрушил жилой дом в Стамбуле
Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня. Сейчас на месте работают спецслужбы.
Обновлено в 10:35
Наука
Установлена повышающая эффективность тренировок доза кофеина
Обновлено в 04:50
Политика
Владимир Путин на два дня приедет в Петербург
Обновлено в 12:33
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Авто
«Группа ГАЗ» запустила специальные программы на покупку автобусов «Вектор Next»
Обновлено в 10:30
Политика
Экс-глава Нацбанка Украины отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру
Ранее стало известно, что в Генпрокуратуру Украины на допрос вызвали в том числе Бориса Ложкина, бывшего руководителя администрации Петра Порошенко, действующего заместителя главы АП Алексея Филатова и Валерию Гонтареву.
Обновлено в 10:48