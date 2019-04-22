Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах РоссииРБК 02:49
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
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Политика
Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области
Обновлено в 08:11
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске
В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Обновлено в 08:19
Спорт
Ученица Тутберидзе объявила о переломе ноги
Обновлено в 07:52
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв
Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.
Обновлено в 07:00
Общество
Двое детей ямальского депутата за год заработали три миллиона рублей
Двое несовершеннолетних детей депутата Заксобрания Ямало-Ненецкого округа Эдуарда Яунгада в 2018 году суммарно заработали почти три миллиона рублей.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Авто
В России упали продажи люксовых автомобилей
По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Общество
Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК
Обновлено в 08:10
Единоборства
Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда
Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
Обновлено в 08:06
Хоккей
Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку
В августе 1991 года Шанцев вступил в должность коммерческого директора клуба. Гендиректором "Динамо" он стал в апреле прошлого года.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Названа дата прощания и похорон актрисы Ирины Цывиной
Прощание с актрисой пройдет в Доме кино 22 апреля в 11 часов утра.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из мультфильма «Жил-был пес»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому, процитировав мультфильм "Жил-был пес".
Обновлено в 08:09
Гаджеты
Смартфоны Meizu подешевели на треть
Компания Meizu объявила о радикальном снижении цен на ее смартфоны и аксессуары. Теперь все это предлагается с 30-процентной скидкой.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
В Китае заявлено о возможном недостаточном уровне электроники на Су-34
Китайские СМИ публикуют заявления представителей экспертной среды, которые напоминают о столкновении двух Су-34 ВКС России на Дальнем Востоке.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Авто
Fiat Argo перевоплотился в кроссовер
Впервые пятидверку представили общественности ещё 2 года назад. Изначально машина была создана для южноамериканского рынка.
Обновлено в 06:05
Футбол
Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:10
Здоровье
В Ленобласти от укусов клещей пострадали уже 72 человека
По данным на 22 апреля, в регионе зарегистрировано 72 пострадавших от присасываний клещей, что ниже среднемноголетних уровней, в том числе 25 детей.
Обновлено в 07:53
Футбол
Посещаемость матчей РПЛ выросла на 30% по сравнению с прошлым сезоном
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин подвел итоги посещаемости матчей 24-го тура Премьер-лиги, рассказал о росте посещаемости по сравнению с прошлым сезоном и случившихся нарушениях в 24-м туре.
Обновлено в 06:28
Здоровье
Российские врачи первыми успешно пересадили легкие и печень ребенку
Российские врачи первыми в мире провели успешную трансплантацию печени и легких больному муковисцидозом ребенку, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:24