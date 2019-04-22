Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах РоссииРБК 02:49

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
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России предрекли изменение национального состава из-за выходцев с Кавказа

URA.Ru06:52

Названы регионы — лидеры по приросту и убыли населения

РИА Новостивчера в 20:01

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

РБК02:49

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Российская газета02:39

За два года Тульская область потеряла 30 тысяч населения

Московский Комсомолец01:03

Названы регионы России, лидирующие по приросту и убыли населения

ФАН00:11

«РИА Новости»: названы российские регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Коммерсантъ04:02
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Политика

Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области

Обновлено в 08:11
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске

В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Обновлено в 08:19
Спорт

Ученица Тутберидзе объявила о переломе ноги

Обновлено в 07:52
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв

Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.
Обновлено в 07:00
Общество

Двое детей ямальского депутата за год заработали три миллиона рублей

Двое несовершеннолетних детей депутата Заксобрания Ямало-Ненецкого округа Эдуарда Яунгада в 2018 году суммарно заработали почти три миллиона рублей.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Авто

В России упали продажи люксовых автомобилей

По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Культура

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Волгограде бывшего командира батальона осудили по 15 уголовным делам

Обновлено в 07:04
Общество

Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК

Обновлено в 08:10
Единоборства

Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда

Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Политика

Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
Обновлено в 08:06
Хоккей

Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку

В августе 1991 года Шанцев вступил в должность коммерческого директора клуба. Гендиректором "Динамо" он стал в апреле прошлого года.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Названа дата прощания и похорон актрисы Ирины Цывиной

Прощание с актрисой пройдет в Доме кино 22 апреля в 11 часов утра.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из мультфильма «Жил-был пес»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому, процитировав мультфильм "Жил-был пес".
Обновлено в 08:09
Гаджеты

Смартфоны Meizu подешевели на треть

Компания Meizu объявила о радикальном снижении цен на ее смартфоны и аксессуары. Теперь все это предлагается с 30-процентной скидкой.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

В Китае заявлено о возможном недостаточном уровне электроники на Су-34

Китайские СМИ публикуют заявления представителей экспертной среды, которые напоминают о столкновении двух Су-34 ВКС России на Дальнем Востоке.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Авто

Fiat Argo перевоплотился в кроссовер

Впервые пятидверку представили общественности ещё 2 года назад. Изначально машина была создана для южноамериканского рынка.
Обновлено в 06:05
Футбол

Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:10
Политика

Елена Зеленская считала, что ее ушедший в политику муж «сошел с ума»

Обновлено в 08:12
Здоровье

В Ленобласти от укусов клещей пострадали уже 72 человека

По данным на 22 апреля, в регионе зарегистрировано 72 пострадавших от присасываний клещей, что ниже среднемноголетних уровней, в том числе 25 детей.
Обновлено в 07:53
Футбол

Посещаемость матчей РПЛ выросла на 30% по сравнению с прошлым сезоном

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин подвел итоги посещаемости матчей 24-го тура Премьер-лиги, рассказал о росте посещаемости по сравнению с прошлым сезоном и случившихся нарушениях в 24-м туре.
Обновлено в 06:28
Здоровье

Российские врачи первыми успешно пересадили легкие и печень ребенку

Российские врачи первыми в мире провели успешную трансплантацию печени и легких больному муковисцидозом ребенку, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:24
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