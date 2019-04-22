Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах РоссииРБК 02:49
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
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Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Обновлено в 05:28
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана
«В ходе проведённых мероприятий в день обращения картина была найдена сотрудниками полиции», — сказали ТАСС в ведомстве.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Суд разрешил врачу ФК «Зенит» посетить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 05:21
Политика
Мизулина признала, что изобилие прав ограничивает свободу россиян
Зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина считает, что россиянам не нужно слишком много прав – потому что права как раз и ограничивают свободу.
Обновлено в 06:43
Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Политика
Американский сенатор предложил Турции выбор между санкциями и С-400
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес заявил, что Соединенные Штаты введут санкции против Турции, если она закупит российские системы ПВО С-400.
Обновлено в 02:33
Политика
Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Спорт
Собаки Загитовой и Трусовой приняли участие в шоу Тутберидзе
Домашние питомцы олимпийской чемпионки Алины Загитовой и призера чемпионата России Александры Трусовой приняли участие в шоу Этери Тутберидзе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 02:47
Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах
Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
В Петербурге создали ракету-дрон для борьбы с беспилотниками
Петербургские инженеры разработали ракету-дрон, способную сбивать беспилотные летательные аппараты.
Обновлено в 02:02
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Специалисты провели эксперимент с участием лабораторных мышей и выяснили, когда физические упражнения будут наиболее эффективными.
Обновлено 19 апреля в 11:53
Происшествия
В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных
Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Здоровье
Стал известен график работы пензенских поликлиник на майские праздники
Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в случае возникновения спорных вопросов или непредвиденных ситуаций у пациентов имеется возможность обратиться к дежурному администратору, позвонив по телефону доверия.
Обновлено в 03:22
Технологии
«Крымавтотранс» запустил сервис анонимных смс-отзывов
Ответ отправляется в зависимости от сути изложенного6 либо сразу, либо после сбора информации.
Обновлено в 06:04
Происшествия
ФСБ провела скрытую съемку из галстука генерала СКР
Суд в Петербурге в ходе процесса по делу о вымогательстве денег у главы калининградского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенанта Виктора Леденева изучил запись переговоров, скрыто записанных ФСБ, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:49
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Экономика
Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%
В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.
Обновлено в 05:05
Политика
Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Киев усиливает работу подразделений МВД в Азовском и Черном морях
МВД Украины усиливает работу своих подразделений в акватории Черного и Азовского морей.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Расчленивший с 12-летней подругой парня каннибал скончался
Питерский каннибал, убивший и расчленивший парня в поселке Новинка Кировского района, умер в начале февраля.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Столкновения жителей с полицией в Панкисском ущелье попали на видео
Youtube-канал Ruptly опубликовал видеозапись столкновения жителей Панкисского ущелья в Грузии с полицией, которые произошли во время протестов из-за строительства ГЭС.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Дочь Евгения Осина попала в больницу
Дочь скончавшегося в прошлом году музыканта Евгения Осина Агния оказалась в больнице с тонзиллитом.
Обновлено в 01:15
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 90% протоколов
Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать во втором туре выборов президента Украины с результатом 73,17% голосов по итогам обработки 90,83% протоколов, сообщается на сайте украинского Центризбиркома.
Обновлено в 01:59